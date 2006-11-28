مریم یزدی زاده، سردبیر برنامه روز چهارشنبه "ساعت 25"، درباره این برنامه به خبرنگار مهر گفت: "موضوع برنامه درباره خودشناسی است و کارشناس برنامه حجت الاسلام مرادی مشاور وزیر کشور است و به سئوالات شنوندگان رادیو درباره خودشناسی پاسخ می دهند. ما در برنامه روزهای چهارشنبه سعی کرده ایم رویکرد مشاوره ای و معارفی داشته باشیم."

وی در ادامه افزود: "موضوع خودشناسی از مباحث ضروری است و نیاز همیشگی انسان محسوب می شود. در برنامه های روز چهارشنبه سعی می کنیم موضوعات به روز جوانان را انتخاب کنیم. پخش تلفن های مردمی و وله هایی از احادیث و سخنان بزرگان از دیگر بخش های برنامه فرداست. البته سخنان بزرگان فقط منحصر به بزرگان ایران نیست. ما جملات شایسته را گلچین و در قالب وله هایی پخش می کنیم. لاله اکبری هم مجری برنامه فرداست."