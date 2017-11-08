به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «حد» ساخته جواد دارایی در ماه نوامبر ۲۰۱۷ راهی سه جشنواره خارجی میشود.
این فیلم قرار است در سیودومین دوره جشنواره فیلم فورتلادردیل (FLIFF) که از ۲۷ اکتبر تا ۱۹ نوامبر برگزار میشود، به نمایش درآید. جشنواره FLIFF از سال ۱۹۸۶ در جنوب فلوریدا برگزار و از سال ۱۹۸۷ به عنوان یکی از هفت جشنواره مهم ایالت فلوریدا شناخته میشود.
این فیلم در عین حال به عنوان فینالیست در بخش «ویژن آرت» جشنواره فیلم «ویزیونآریا» نیز حضور دارد. بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم Visionariaدر سن جیمینیانو ایتالیا برگزار میشود. این جشنواره از ۱۶ تا ۱۸ نوامبر فیلمهای برگزیده امسال را اکران میکند که فیلم «حد» نیز یکی از آنهاست.
در همین حال «حد» در چهاردهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه منچستر که با عنوان «کینو فیلم» شناخته میشود، نیز حضور دارد.
از میان هزار فیلم داوطلب شرکت در این جشنواره، ۲۶۰ فیلم از سراسر جهان برای تجلیل از فیلم کوتاه در این دوره به نمایش درمیآید. این جشنواره ۷ روزه از ۱۸ تا ۲۶ نوامبر برگزار میشود.
فیلم کوتاه «حد» به کارگردانی جواد دارایی که با موضوع مسایل و مشکلات معلولان در اسلامآباد کرج فیلمبرداری شده چندین جایزه بینالمللی در کارنامه دارد.
«حد» به تهیه کنندگی آرزو دهکردی، فیلم کوتاه هفت دقیقهای است که با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ساخته شده و بیشتر عوامل تولید آن از کارکنان صدا و سیما مرکز البرز هستند.
جواد دارایی در ژانری معناگرا و با بهرهگیری از تصاویر جدید و شکستن کلیشهها در فیلمسازی، به زندگی معلولان، مشکلات آنها و قضاوتهای زودهنگام جامعه در قبال این قشر پرداخته است.
عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان و مدیر فیلمبرداری و تدوین و کالریست جواد دارایی، صدابردار هادی ساعد محکم، صداگذار رضا بیگی، موسیقی متن سهیل صفریان، منشی صحنه وحید دوربین هاوستین، گریم مهدیس سیدالهاشمی، عکاس وحید مزاجردی، مدیر نورپردازی بهروز قربانی، دستیاران فیلمبردار امیر علیپور و صادق علیزاده، دستیار کارگردان و طراح استوری بورد و پوستر ملیکا بلالی، سرمایه گذار موسسه خیریه بیماران تهیدست قائم با سرپرستی سروش.
بازیگران فیلم شامل داود معینی کیا، کریم قلیزاده، هخا بازرگان، فرهاد قطبی، بردیا هوشنگی، مهدیس سیدالهاشمی و نوا مسلمی است.
این فیلم با عنوان انگلیسی «Limit» در جشنوارههای خارجی شرکت میکند.
جواد دارایی کارگردان ۲۵ ساله با «حد» دومین فیلم خود را تجربه کرده است. فیلم نخست او «من او را دوست ندارم» نام داشت که سال ۲۰۱۶ ساخته شده بود.
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