دانمارکی ها به تماشای «حد» می نشینند

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «حد» ساخته جواد دارایی به چهل و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم «اودنزه» OFF۱۸ در دانمارک راه یافت.

این جشنواره از ۲۷ آگوست تا ۲ سپتامبر برابر با ۵ تا ۱۱ شهریور ماه در در اودنزه دانمارک برگزار می شود.

«حد» از میان ۲۶۵۵ فیلم برای حضور در جشنواره انتخاب شده است و در مجموع امسال ۱۱۰ فیلم در این جشنواره به نمایش درمی آید.

این جشنواره مورد تایید آکادمی اسکار است.

«حد» به تهیه کنندگی آرزو دهکردی، فیلم کوتاه هفت دقیقه‌ای است که با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ساخته شده است و بیشتر عوامل تولید آن از کارکنان صدا و سیمای مرکز البرز هستند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده، کارگردان، مدیر فیلمبرداری، تدوین و کالریست: جواد دارایی، تهیه کننده و مدیر تولید: آرزو بلالی دهکردی، صدابردار: هادی ساعد محکم، صداگذار: رضا بیگی، موسیقی متن: سهیل صفریان، گریم: مهدیس سیدالهاشمی، عکاس: وحید مزاجردی، مدیر نورپردازی: بهروز قربانی، دستیاران فیلمبردار: امیر علیپور، صادق علیزاده، دستیار کارگردان، طراح استوری بورد و پوستر: ملیکا بلالی، سرمایه گذار: موسسه خیریه بیماران تهی دست قائم، بازیگران: داوود معینی کیا، کریم قلی زاده، هخا بازرگان، فرهاد قطبی، بردیا هوشنگی، مهدیس سیدالهاشمی، نوا مسلمی.