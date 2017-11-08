ورزش ریسک مرگ زودهنگام را در زنان کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان عنوان می کنند فعالیت فیزیکی ریسک مرگ به هر دلیلی را در زنان مسن تا ۷۰ درصد کاهش می دهد.

عدم ورزش یا تحرک فیزیکی همانند سیگار کشیدن سالانه موجب مرگ جمعیت زیادی می شود. طبق دستورالعمل های فعلی، حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت فیزیکی در حد متوسط در هفته یا ۷۵ دقیقه فعالیت فیزیکی هوازی با شدت بالا (یا تلفیق هر دو) و ورزش های تقویت کننده ماهیچه دو روز یا بیشتر در هفته توصیه می شود.

محققان بیمارستان بریگام آمریکا تحرک فیزیکی زنان را در طول هفت روز با استفاده از یک وسیله پوشیدنی موسوم به "شتاب سنج سه گانه" اندازه گیری کردند.

فعالیت فیزیکی در حد متوسط تا شدید (مثل پیاده روی تند) با کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی مرگ در پایان چهار سال مطالعه در بین زنان دارای بیشترین تحرک فیزیکی در مقایسه با زنان دارای حداقل تحرک مرتبط بود.

ای مین لی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این حقیقت که تحرک فیزیکی موجب کاهش نرخ مرگ و میر می شود، موضوع جدیدی نیست. این مطالعه از دستورالعمل های فعلی در مورد تحرک فیزیکی حمایت می کند.»

در این مطالعه ۱۶,۷۴۱ شرکت کننده با میانگین سنی ۷۲ سال که حداقل ۱۰ ساعت در روز این وسیله پوشیدنی را به همراه داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.

تحرک فیزیکی آهسته نظیر پیاده روی آهسته با کاهش نرخ مرگ در طول مطالعه مرتبط نشد.