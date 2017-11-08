به گزارش خبرنگار مهر، از مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا محدودیت های ترافیکی پایان هفته به این شرح اعلام شده است؛

سه شنبه ۱۶ آبان تا یکشنبه ۲۱ آبان در محور کندوان تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج چالوس و بالعکس ممنوع است.

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز جمعه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ روز جمعه از مرزن آباد به سمت کرج یک طرفه خواهد بود.

بر اساس این گزارش تردد تمامی تریلرها از محور هراز ممنوع است و تردد تمامی کامیون ها و کامیونت ها از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع اعلام شده است.

بر اساس این گزارش تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ساعت ۲۴ روز جمعه از رودهن به سمت آمل ممنوع است و تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ روز جمعه از آب اسک به رودهن یک طرفه خواهد بود.

در محور فیروزکوه تردد تمامی تریلرها از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.