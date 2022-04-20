سرهنگ احمد شیرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی ۴ روزه در جاده‌های شمال گفت: طبق روال معمول تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ روز پنجشنبه از مرزن‌آباد به سمت کرج ممنوع است.

وی افزود: آمد و شد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ روز پنجشنبه از کرج (میدان امیرکبیر) و آزادراه تهران - شمال به سمت مرزن‌آباد یکطرفه خواهد بود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا خاطرنشان کرد: در محور هراز نیز تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۲ روزهای جمعه و شنبه از رودهن به سمت آمل ممنوع است.

شیرانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تراکم خودروها در جاده هراز زیاد شود ممکن است در صورت نیاز محدودیت ساعتی از آمل تا رودهن ایجاد شود.