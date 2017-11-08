طرح «کانون مدرسه» در آذربایجان شرقی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسف‌زاده با اعلام این مطلب تصریح کرد: مراکز کانون در شهرهای استان با اجرای طرح کانون مدرسه میزبان تعدادی از دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی هستند و آموزش غیر مستقیم مفاهیم ومطالب درسی از طریق اجرای فعالیت‌های فرهنگی و حضور دانش‌آموزان در کارگاه‌های هنری و ادبی از جمله اهداف این طرح عنوان است.

وی در ادامه افزود: مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری استان شامل ۲۲ مرکز است که مرکز فرهنگی هنری کانون تبریز و نیز مراکز کانون در شهرهای مرند، هادیشهر، شبستر، مراغه، بناب، عجب‌شیر هشترود، میانه، اهر، ورزقان، کلیبر، سراب و مهربان از آن جمله اند.

یوسف زاده این مراکز را به عنوان مجریان طرح کانون مدرسه در سال تحصیلی جاری اعلام کرد و افزود: طرح کانون مدرسه با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان و با هماهنگی‌های مراکز کانون با مدارس نواحی و مناطق استان صورت گرفته و توجه به کیفیت اجرای طرح کانون مدرسه از جمله نکاتی است که تلاش داریم با برنامه‌ریزی مناسب، این امر محقق شود.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: همان‌گونه که آموزش غیررسمی در تمام دنیا نقش مهمی در آموزش و پرورش دارد کانون پرورش فکری کودکان نیز با یک نگاه ویژه به این شیوه آموزش می نگرد و با توجه به این‌که مخاطبان ما در مدرسه و کانون مشترک است، ارتباط این دو نهاد با یکدیگر خروجی بهتری در بحث تربیت و پرورش کودکان به دنبال دارد.