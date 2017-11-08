جمع آوری اطلاعات با تلفن همراه جایگزین سرشماری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، از سال ۱۸۰۱ به این سو، هر ده سال یک بار سرشماری های ملی در انگلیس و ولز انجام شده تا دولت آمار جدید و دقیقی را در مورد ساکنان این کشور جمع آوری کند.

اداره ملی آمار انگلیس معمولا با ارسال مامور آمارگیر به درب منازل یا با ارسال پرسشنامه پستی اطلاعاتی همچون سن، آدرس، شغل، ملیت، وضعیت تاهل، مذهب، شغل و غیره را جمع آوری می کند. اما قرار است به زودی و به طور آزمایشی از داده های تلفن همراه مردم برای جمع آوری بخشی از اطلاعات مربوط به شرایط زندگی خصوصی و حرفه ای شهروندان استفاده شود.

در قالب ابتکار عمل جدید دولت انگلیس و در زمان انجام سرشماری ملی سال ۲۰۲۱ این کشور، اداره ملی آمار با همکاری شرکت مخابراتی وودافون جمع آوری اطلاعاتی را با استفاده از تلفن های همراه افراد بالای ۱۸ سال به طور ناشناس آغاز خواهد کرد.

این داده ها در ساعت های مختلف روز و با بررسی داده های گوشی های هوشمند جمع آوری می شوند تا محل کار افراد، مدت زمان حضور آنها در منزل و غیره مشخص شود. از این اطلاعات برای تحلیل ویژگی های قومیتی، ثروت مردم، تراکم جعیتی و غیره استفاده می شود.

به منظور تضمین حفظ حریم شخصی مردم، اداره ملی آمار انگلیس تنها داده های مربوط به موقعیت مکانی و زمانی هر فرد را مورد استفاده قرار خواهد داد و اطلاعاتی را که منجر به افشای هویت افراد شود جمع آوری و نگهداری نخواهد کرد.