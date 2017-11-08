به ‌کاهش کیفیت مدارس فرزندان ایران رضایت ندهیم

​به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به برخی اظهارنظرهای اخیر پیرامون جذب و تأمین نیروی انسانی اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد.

۱- اخیراً اظهاراتی مبنی بر اینکه طبق قانون برنامه ششم، دانشگاه فرهنگیان باید در هر سال۳۰ هزار نفر دانشجو بپذیرد و درحال حاضر فقط چهار هزارنفر در هر سال می‌پذیرد.

در پاسخ به این قبیل اظهارات باید گفت، اولاً سال تأسیس دانشگاه فرهنگیان همزمان با شروع برنامه پنجم توسعه و مربوط به دولت دهم است که تعداد دانشجوی پذیرفته شده در دوره مذکور به ترتیب در سال ۹۱ (۲۲.۵۰۰ نفر) و درسال ۹۲ (۱۷.۵۰۰ نفر) و در مجموع۴۰ هزار دانشجو بوده، حال آنکه تعهد مسئولان وقت، بر اساس برنامه پیشنهادی ۸۲ هزار نفر بوده است. اگر دانشگاه فرهنگیان ظرفیت پذیرش ۱۲۰ هزار نفر را داشته است، چرا در زمان تصدی خودشان، چنین تعدادی را پذیرش نکرده اند؟!

ثانیاً، اگر چه دانشگاه فرهنگیان در چهار سال اخیر به دلیل فقدان امکانات و سایر محدودیت ها، قادر به پذیرش ثابت سالانه ۲۵ هزار نفر نبوده است، اما درکنار این تعداد، در سه دوره اقدام به پذیرش و تربیت حدود ۲۵ هزار نفر دیگر نیز با استفاده از ظرفیت های قانونی نموده است که این ظرفیت پذیرش شده از نظر اکثر ایشان مغفول مانده است.

۲- طبق اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، این دانشگاه با هدف تربیتِ معلمِ کیفی و «کیفیت بخشی» به نظام تعلیم و تربیت تأسیس شده و نباید کسوت معلمی به عنوان کلیدی ترین نقش در آموزش و پرورش را به هر کس سپرد و آموزش و پرورش را به ماشین استخدام دولتی و بنگاه کاریابی تبدیل کرد.

۳- اصلاحیه جذب نیروی پیش دبستانی در سال ۹۴ در مجلس تصویب شده که در آن استخدام نیروی حق التدریس منع شده است و جای تعجب دارد که برخی نمایندگان محترم مجلس در سال تصویب این قانون، خود در مجلس حضور داشته و قطعاً از این قانون مطلعند.

۴ - همچنین برخی عزیزان که نسبت به استفاده از ظرفیت جذب نیروی انسانی دانشکده های فنی وحرفه ای سخن گفته اند، نباید فراموش کنند که این دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها به عنوان یک ظرفیت ویژه می‌توانست بازوی توانمندی برای تأمین و تربیت نیروی انسانی مناسب باشد ولی متاسفانه قبل از تأسیس دانشگاه فرهنگیان توسط برخی از نمایندگان محترمی که خودشان از مسئولان سابق وزارت آموزش و پرورش بوده اند، با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول، نیروی انسانی، دارایی ها، تعهدات و مسئولیت ها از آموزش و پرورش به وزارت علوم منتقل و اهدا شد.

۵- در پایان خاطرنشان می سازد، وزارت آموزش و پرورش دولت دوازدهم در راستای اسناد فرادستی و مأموریت های کلان خود، منطقاً نمی‌تواند تحت تأثیر اظهار نظرهای سیاسی، دست به استخدام و تأمین نیروی انسانی موردنظر از راهی غیر از دانشگاه فرهنگیان نماید. قطعاً راه تأمین نیروی متخصص و متعهد در آموزش و پرورش، فرستادن نیروهای نامرتبط با شغل معلمی به کلاس درس نیست. اتفاقی که در سال ۱۳۸۹ در قالب بزرگترین نابسامانی اداری استخدامی، ۱۱۲۶۴۹ نفر تحت عنوان طرح مهرآفرین بدون هیچ گونه بررسی صلاحیت وآموزش مهارت معلمی رخ داد و یقیناً دیگر شاهد به کارگیری نیروهای خدماتی، آبدارچی، راننده و انباردار به عنوان معلم نخواهیم بود.

وزارت آموزش و پرورش قطعاً برای فائق آمدن برکاستی‌های عدیده از جمله کمبود نیروی انسانی و مسأله کیفیت، به همراهی و پشتیبانی همه دلسوزان و دغدغه مندان نظام جمهوری اسلامی نیاز دارد و یقیناً این مسیر خطیر و آینده ساز که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم، همگان را به سرمایه گذاری در آن تشویق و ترغیب نموده اند، بدون همدلی و مسئولیت شناسی همه علاقه مندان و دلسوزان پیشرفت ایران اسلامی محقق نخواهد شد.»