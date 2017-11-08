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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

نتایج یک نظرسنجی نشان داد؛

بیش از ۹۰ درصد مردم روسیه به ارتش این کشور اطمینان دارند

بیش از ۹۰ درصد مردم روسیه به ارتش این کشور اطمینان دارند

نتیجه یک نظرسنجی در روسیه نشان داد که ۹۳ درصد از مردم این کشور معتقدند که ارتش روسیه در صورت بروز تهدید خارجی، آماده دفاع از این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، در یک نظرسنجی که توسط مرکز مطالعه افکار عمومی روسیه صورت گرفت، تعداد زیادی از مردم روسیه اعلام کردند که مطمئن هستند که در صورت تهدید خارجی نیروهای مسلح روسیه قادر به حفاظت از این کشور هستند.

این جمعیت شامل ۹۳ درصد از مردم روسیه است.

یکی از مجریان این نظرسنجی گفت: میزان آمادگی رزمی نیروهای مسلح روسیه در بالاترین حد ممکن خود قرار دارد. در مجموع ۹۳ درصد از روس ها مطمئن هستند که در صورت تهدید واقعی از سوی کشورهای دیگر، ارتش قادر به محافظت از آن ها است.

بر اساس نتایج این نظرسنجی همچنین ۴۳% روس ها معتقدند ماموریت اصلی ارتش روسیه دفاع از شهروندان و تمامیت ارضی کشور است و ۳۲% مردم تقویت بنیه رزمی کشور را اولویت می دانند.

علاوه بر این، ۸۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که  ظرفیت دفاعی این کشور در طی چند سال گذشته به میزان قابل توجهی بهبود یافته است.

کد مطلب 4138811

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