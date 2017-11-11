آغاز بارش های پراکنده در کرمان/دمای هوا کاهش می یابد

مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ابر طی امروز در کرمان خبر داد و اظهار کرد: فردا شاهد افزایش تدریجی ابر، بارش های پراکنده در ارتفاعات شمال و مناطقی از جنوب غرب استان خواهیم بود.

وی گفت: میزان این بارش ها اندک و به صورت پراکنده است که باعث تلطیف هوا می شود.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان با اشاره به کاهش محسوس دما در استان کرمان، افزود: روند کاهشی دما تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

سلاجقه عنوان کرد: کشاورزان با توجه به کاهش دما و افزایش رطوبت، تنظیم دما و تهویه انبارهای محصولات و گلخانه ها را مدنظر قرار دهند.

وی گفت: براساس پیش بینی های فصلی در استان کرمان معمولا بارش ها طی پاییز کمتر از حد نرمال و دما بالاتر از نرمال است؛ با نزدیک شدن به فصل زمستان دما کمتر و میزان بارش ها بیشتر می شود.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان گفت: پیش بینی می شود در اواخر آبان ماه با ورود سامانه جدید شاهد بارش هایی در سطح کشور و استان باشیم.