حزب ندا جانباختن هموطنانمان در زلزله غرب کشور را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب ندای ایرانیان طی بیانیه‌ای ضمن تسلیت به بازماندگان زلزله شب گذشته در غرب کشور، برای کمک به این مناطق اعلام آمادگی کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«شب گذشته بازهم دست طبیعت باعث از دست دادن تعدادی از هموطنانمان شد. زلزله دهشتناک غرب کشور، مردم مناطق کردنشین ایران را باردیگر عزادار نمود. در این روز حساس که ساعات طلایی امداد و نجات محسوب می‌شود، ضرورت دارد تمامی مسئولان و دست اندرکاران امداد و نجات اعم از دولتی، ارتش، سپاه و بسیج با فوریت و با تمام توان به یاری آسیب دیدگان و در زیرآوار ماندگان و مصدومان بشتابند و از همه توان خویش برای امدادرسانی و کمک به مصدومان و مصیبت‌دیدگان استفاده کنند و به جبران خسارات وارد شده بپردازند.

اعضای حزب ندای ایرانیان به واسطه وظیفه انسانی و اجتماعی خود، با تمام قوا در کنار ارگانهای رسمی و امدادرسان کشور در خدمت آسیب دیدگان این فاجعه غمبار بوده و آمادگی دارند در امدادرسانی به وظیفه اجتماعی خود عمل نمایند.

همچنین اعضای حزب در دفتر مرکزی و سایر شعب می‌توانند کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به دفتر مرکزی حزب ارسال نمایند تا با همکاری شعبه کرمانشاه حزب و سایر ارگان‌های ذیربط به دست حادثه‌دیدگان این زلزله برسد. همچنین باتوجه به نیاز آسیب دیدگان و اعلام ارگان‌های مسئول از عموم شهروندان دعوت می‌شود با حضور در مراکز اهدای خون به یاری آسیب‌دیدگان بشتابند.

در پایان حزب ندای ایرانیان این حادثه تاسف بار را به تمامی ایرانیان عزیز، علی الخصوص مردم شریف کرمانشاه، کردستان و ایلام تسلیت عرض می‌نماید و برای بازماندگان صبری جمیل از درگاه خداوند رحمان و رحیم مسئلت می‌نماید.»