آشنایی با هنر ایرانی "نقاشی خط" در امپریال کالج لندن

به گزارش خبرگزاری مهر ، استاد افجه ای با حضور در کلاس آموزش هنر خوشنویسی که از سوی انجمن اهل البیت (ع) دانشگاه امپریال کالج لندن برگزار می شود، با دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی حاضر در این کلاس آشنا شده و در سخنانی عشق و علاقه آنان به خوشنویسی خط فارسی را ستود و پس از بیان شمه ای از تاریخ خوشنویسی در خط عربی و فارسی ، مبدع این هنر را ایرانیان معرفی کرد و به تبیین تفاوت خطوط مختلف خوشنویسی از خط نسخ تا ثلث و تعلیق و سپس نستعلیق پرداخت.



وی همچنین هنر نقاشی خط را وسیله ای برای بیان بهتر و موثرتر شعر یا آیه خوشنویسی شده معرفی کرد و در پایان ضمن پاسخگویی به سوالات دانشجویان ، به صورت عملی نیز بر کارهای آنان نظارت کرد.



انجمن اهل البیت (ع) دانشگاه امپریال کالج ، متشکل از جمعی دانشجویان و فارغ التحصیلان شیعه این دانشگاه است که در ادامه برنامه های فرهنگی خود اقدام به برپایی کلاس آموزش خوشنویسی کرده است.



نمایشگاه تابلوهای خوشنویسی و نقاشی خط نصرالله افجه ای و همچنین تابلوهای تذهیب و مینیاتور علیرضا سعادتمند به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، از روز پنجشنبه نهم آذر به مدت سه روز در مرکز فرهنگی اسلامی ریجنتس پارک این شهر برپاست.