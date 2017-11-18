«آزاد به قید شرط» را در فرهنگسرای ابن سینا ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «آزاد به قید شرط» به کارگردانی حسین شهابی دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰ در فرهنگسرای ابن سینا با حضور عوامل اکران، نقد و بررسی می‌شود.

در خلاصه داستان «آزاد به قید شرط» آمده است: کمالی مرد ۵۰ ساله که ۱۰ سال زندان بوده است، هم اکنون به طور مشروط از زندان آزاد شده. او تلاش می کند تا رابطه اش با آدم ها منجر به هیچ مشکلی نشود.

حسین شهابی نویسنده و کارگردان، دیبا زاهدی بازیگر، امیررضا دلاوری بازیگر، مریم کوهکن مشاور حقوقی و عباس کریمی منتقد، مهمانان باشگاه فیلم فرهنگسرای ابن سینا هستند. ‌

مریم کوهکن مشاور حقوقی، امین جعفری مدیر فیلمبرداری، فرخ فدایی صدابردار، بهمن حیدری و مهدی جمشیدیان صداگذار، محمدرضا قومی طراح گریم، فرهاد عزیزی فرد طراح صحنه، اسماعیل ترک زاد و سیاوش شهابی تدوین، حسن خضرآبادی مدیر تولید، مهرداد امینی عکاس، مریم بابایی مدیر روابط عمومی، امیر جعفری، شقایق فراهانی، لیلا اوتادی، دیبا زاهدی، امیررضا دلاوری، رامین راستاد، امیر داژاکام، احمد نیکپور، شکرخدا گودرزی، علیرضا ثانی فر، وحید رستم پور گیلان، محمد کارهمت جمعی از عوامل و بازیگران این فیلم هستند.

علاقمندان برای حضور در این نشست می‌توانند به فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک قدس، فاز ۱ خیابان ایران زمین شمالی مراجعه کنند.