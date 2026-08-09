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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

حملات جدید یمن علیه مواضع دولت دست نشانده سعودی 

حملات جدید یمن علیه مواضع دولت دست نشانده سعودی 

نیروهای مسلح یمن از ساعتی پیش حملات متوالی را علیه بندر المخا که تحت سلطه دولت دست نشانده سعودی قرار دارد، انجام داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به نقل از منابع دولت وابسته به عربستان سعودی، از حملات نیروهای مسلح یمن به بندر المخا خبر داد.

بر اساس این گزارش، طی ساعت گذشته چندین حمله به مناطق مختلف بندر المخا صورت گرفته و پدافند هوایی رژیم عربستان سعودی تلاش کرده پهپادهای انصارالله را رهگیری نماید، اما در این امر ناکام مانده و صدای انفجارهای متوالی از این شهر به گوش می رسد.

در همین رابطه نیروهای مسلح یمن اعلام کرده است که به زودی بیانیه مهمی را صادر خواهد کرد که به احتمال فراوان یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این کنفرانس مطبوعاتی، مواضع هدف قرار گرفته در این دوره از حملات و میزان موفقت عملیات مذکور را تشریح خواهد کرد.

کد مطلب 6912090

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