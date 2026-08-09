به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نخستین دوره معرفی برترین بازیکنان والیبال آسیا روز شنبه ۱۷ مرداد با حضور فابیو آزودو رئیس فدراسیون جهانی والیبال، رامان سوزارا رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا و اعضای هیات رئیسه این نهاد ورزشی آسیا از جمله سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران برگزار شد.

در این مراسم از علیرضا آقاجانی و عباس پورعسگری به عنوان برترین بازیکنان والیبال ساحلی آسیا به انتخاب هواداران تجلیل و قدردانی شد و این ملی پوشان کشورمان تندیس خود را از مسئولین برگزاری مراسم دریافت کردند.

علیرضا آقاجانی در سخنان کوتاهی بعد از دریافت جایزه خود در این مراسم، از حمایت‌های خانواده خود قدردانی کرد و اظهار داشت: آنها به من باور داشتند و بدون حمایتشان نمی‌توانستم به این جایگاه برسم. همچنین از رئیس فدراسیون والیبال برای اعتمادش تشکر می کنم که مسیر تحقق رویایم را با حمایت های خود هموار کرده است.

وی در ادامه با تشکر از رحمان رئوفی سرمربی و عباس پورعسگری هم تیمی خود، تاکید کرد: امروز اینجا هستیم و این جایزه را به مردم ایران تقدیم می‌کنم و آرزوی صلح برای همه جهان دارم.