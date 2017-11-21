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۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

واعظی به مناسبت اعلام نابودی داعش؛

ملت ایران بزرگ ترین حامی ملت های منطقه در برابر تروریسم است

ملت ایران بزرگ ترین حامی ملت های منطقه در برابر تروریسم است

رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به مناسبت نابودی داعش، مطلبی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به مناسبت نابودی داعش، مطلبی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

واعظی در این مطلب آورده است: 

«خبر خوب پایان فتنه داعش در عراق و سوریه که امروز توسط سردار سرافراز اسلام، سردار سلیمانی اعلام شد، موجی از شادمانی را در جامعه اسلامی در آغازین روزهای ماه ربیع الاول ایجاد کرد.

از مجاهدت‌های این فرمانده بزرگ و همه رزمندگان اسلام تشکر نموده و یاد همه شهدا و به ویژه شهدای بزرگوار مدافع حرم را گرامی می دارم. این مجاهدت ها، در میدان عمل ثابت کرد که ملت و دولت ایران بزرگ ترین حامی صلح و ثبات و یاریگر صادق ملت های منطقه در برابر تروریسم و تکفیر است.»

کد مطلب 4150430

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