به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فلسطین، گروه های فلسطینی در بیانیه پایانی نشست مشترک میان یکدیگر در قاهره بر لزوم وحدت ملی جهت آزادسازی اراضی اشغالی تأکید کردند.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه موارد ذیل مورد تأکید قرار گرفت:

*تأکید بر اهمیت وحدت ملی به منظور تقویت مبارزات ملت فلسطین برای آزادسازی کامل این سرزمین و تشیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شریف.

*تضمین حق بازگشت آوارگان فلسطینی به شهر و دیار خود.

*یکپارچه‌سازی تلاش‌ها برای خدمت به ملت فلسطین و کاهش رنج و محنت‌های آنان.

*تلاش جدی برای برداشتن موانع موجود بر سر راه آغاز به کار دولت وفاق ملی.

*تأکید بر ضرورت آغاز به کار دولت در غزه و عمل به مسئولیت‌هایش و اجرای توافق آشتی ملی بین جنبش‌های فتح و حماس.

*دعوت از کمیته آزادی‌ها (که طبق توافق آشتی ملی ۲۰۱۱ تشکیل شد) برای ازسرگیری فعالیت خود در نوار غزه و کرانه باختری و تأکید بر تضمین آزادی‌ها و حقوق طبق قوانین.

*دعوت از کمیته آشتی اجتماعی برای ازسرگیری فعالیت خود و تلاش برای ارائه تسهیلات و تأمین خواسته‌های مادی، معنوی و قانونی برای عمل به مسئولیت‌هایش.

*دعوت از کمیته مرکزی انتخابات و طرف‌های ذی‌ربط برای زمینه سازی جهت برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان، مجلس قانونگذاری و شورای ملی نهایتاً تا سال ۲۰۱۸.

*تأکید بر حاکمیت قانون و حفظ امنیت فلسطینیان و ساکنان آن طبق توافق سال ۲۰۱۱ و اجرای فوری قوانین طبق توافق اخیر آشتی ملی در قاهره.

*مجلس قانونگذاری گروه‌های فلسطینی از فراکسیون‌های پارلمانی در مجلس قانونگذاری دعوت کردند بندهای مورد توافق در مورد فعالیت این مجلس و ازسرگیری فعالیت‌های مرسوم آن را اجرا کنند.

*علاوه بر این، گروه‌های فلسطینی تعطیلی دفتر سازمان آزادی‌بخش در واشنگتن را هم محکوم کردند.