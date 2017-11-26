به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیست، مدتی پیش اخبار خوبی برای آن دسته از افراد منتشر شد که هم طرفدار پرواز کردن و هم هوادار موسیقی کانتری هستند. رکورد لیبل وارنر موزیک نشویل در همراهی با ساوت وست ایرلاینز اعلام کرد که قصد دارد کنسرت‌های زنده را به آسمان‌ها بیاورد.

این برنامه بسط مجموعه «زنده ۳۵» فعلی این ایرلاین بود که در آن از گروه‌های موسیقی استفاده می‌کند تا چند آهنگ را داخل کابین هواپیما به صورت زنده اجرا و حضار را سورپرایز کنند. دوین داوسون که یکی از هنرمندان این لیبل است، در پروازی بین نشویل و فیلادلفیا چند آهنگ اجرا کرد.

او به «بیلبورد» که یک نشریه موسیقی است، گفت: بعضی‌ها خیلی از پرواز کردن لذت نمی‌برند؛ بعضی‌ها خیلی مضطرب می‌شوند و از آن خوششان نمی‌آید. امیدوارم که چیزی مثل اجرای ما سورپرایزی برای مسافران باشد و به آن‌ها کمک کند مشکلات روزانه‌شان را فراموش کنند. من فقط چند آهنگ اجرا می‌کنم تا آن ها لبخند بزنند.

با این حال، همه در این اشتیاق او سهیم نبودند. به سرعت واکنش‌های منفی در رسانه‌های اجتماعی پخش شدند. نیویورک دیلی نیوز در توییتر خود نوشت که این ایرلاین دارد مسافران را مجبور می‌کند به موسیقی زنده در هواپیما گوش کنند «چون سفر هوایی خودش به اندازه کافی شکنجه نیست».

رسانه خبری وایس هم در تیتر خود نوشت: ساوت وست ایرلاینز از این به بعد به صورت مداوم موسیقی زنده به مسافران به دام افتاده خود تحمیل خواهد کرد.

افرادی که به طور مداوم از هواپیما برای سفر استفاده می‌کنند پرسیدند این ایرلاین اصلا چطور می‌تواند جا برای اجرا کردن گروه موسیقی باز کند، مخصوصا با توجه به این که در هر سانتی متر از هواپیماها، صندلی قرار می‌دهد. تعدادی از مسافران نسبت به حواس پرتی ایجاد شده اعتراض کردند. تعدادی هم عهد بستند که دیگر هرگز با هواپیماهای ساوت وست ایرلاینز سفر نخواهند کرد.

این جدیدترین مثال از تلاش ایرلاین‌ها برای جالب کردن سفرهای هوایی است. دیگر تلاش های آن‌ها تا به حال شامل استفاده از ویدیوهایی برای توضیح اقدامات امنیتی جذاب و به رقص گرفتن مهمانداران شده است. اما مشکل اینجاست که بیشتر مسافران فقط می‌خواهند بدون کمترین مشکل و سر و صدا از یک مکان به مکان مقصد منتقل شوند.

بسیاری از مسافران در یک نظرسنجی اخیر گفتند ترجیح می‌دهند کلا از برخورد انسانی در بازه سفر خودداری کنند. با وجود این که کنسرت زنده وسط هوا دقیقا یک برخورد مستقیم نیست، از بسیاری از جهات خیلی بدتر است. به هیچ وجه نمی‌توان مکالمه را قطع کرد. خوابیدن در حین آن چالشی تقریبا غیرممکن است. خواندن و کار کردن هم بسیار سخت خواهد بود.

با وجود این که این نوع تلاش های ایرلاین‌ها برای جالب‌تر کردن پروازها موفق نبوده، مسافران معمولا ایرلاین خود را بر پایه قیمت و آسودگی انتخاب می‌کنند، حتی اگر درباره غذا یا خدمات داخل پرواز اعتراض داشته باشند. چنین چیزی باعث می‌شود ایرلاین ها مجبور شوند بدون ضربه زدن به حاشیه سود خود سعی کنند راه‌هایی ارزان برای جلب مشتری پیدا کنند. یک کنسرت زنده ممکن است راهی مقرون به صرفه و جالب به نظر رسد، مخصوصا با توجه به این که اگر کسی ویدیو ضبط کند و ویدیو معروف شود، نام ایرلاین می تواند بسیار محبوب‌تر شود.

اما بیشتر مسافران در سفرهای هوایی دنبال سرگرمی و جالب بودن نیستند. آن ها آرامش و قابل اطمینان بودن می‌خواهند. با وجود این که ایرلاین‌ها با سختی بیشتری می توانند این کیفیت ها را تامین کنند، اگر در این کار موفق شوند می‌توانند رضایت و وفاداری مشتری را بالا ببرند.