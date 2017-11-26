شهرام شکیبا و همسرش مجریان جدید «همیشه خونه» شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، شهرام شکیبا شاعر، طنزپرداز و مجری تلویزیون به همراه همسرش ستاره سادات قطبی خبرنگار و مجری تلویزیون شنبه چهارم آذر ماه مهمان برنامه «همیشه خونه» بودند.

این زوج از این پس به عنوان مجریان جدید، اجرای برنامه و ارتباط با مخاطبان برنامه «همیشه خونه» را بر عهده خواهند داشت.

دیشب طی مراسمی از زحمات و تلاش های سارا عشقی نیا مجری این برنامه نیز قدردانی شد.

برنامه خانواده‌محور «همیشه خونه» به تهیه کنندگی مجید صحاف از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲ بصورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می شود.