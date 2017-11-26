دختر کارشناس فوتبال دبیر شد/ زمان انتخاب نمایندگان مجمع مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گذشت دو هفته از برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران، اولین نشست این کمیسیون با حضور کیومرث هاشمی و شاهرخ شهنازی رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک همراه با علیرضا دبیر نایب رئیس این کمیته برگزار شد.

هر ۱۵ عضو جدید کمیسیون ورزشکاران در این نشست حضور داشتند.

این نشست به منظور معارفه اعضای جدید برگزار شد البته گفته می شد در همین نشست انتخابات داخلی به منظور تعیین رئیس و نایب رئیس کمیسیون ورزشکاران نیز برگزار شود اما این کار انجام نشد.

البته سولماز حاج رضایی ( دختر امیر حاج رضایی - کارشناس فوتبال) به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شد.

همچنین مقرر شد آیین نامه این کمیسیون روز ۱۱ آذرماه در اختیار اعضا قرار بگیرد تا پس از مطالعه نقطه نظرات خود برای اصلاح یا تکمیل آن را در نظر بگیرند. ضمن اینکه در نشتس روز ۲۳ آذرماه نمایندگان این کمیسیون برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک معرفی خواهند شد. این شش نفر که از بین کمیسیون ورزشکاران انتخاب می شوند در مجمع حق رای خواهند داشت.

براساس تصمیمی که در نشست امروز اتخاذ شده است، روز ۲۷ آذرماه عضو هیات اجرایی این کمیسیون نیز انتخاب و معرفی خواهد شد.