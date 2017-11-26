به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری انتشارات مدرسه؛ لبش در مورد این کتابها گفت: «این دو جلد کتاب از مجموعه پنج جلدی لطیفههای زیر خاکی است که جلد اول آن با نام «لطیفههای دلگشا» که مربوط به عبید زاکانی بود. دو جلد بعدی یکی «لطیفه های طرب انگیز» است که مربوط به سعدی است. لطیفههایی ازبوستان و گلستان که برای نوجوان جذاب است را انتخاب و آنها را بازنویسی کردم. «لطیفههای عرفانی» را هم از تذکرة الاولیاء جمعآوری کردم. دو جلد دیگر از این مجموعه پنج جلدی را نیز داریم که فعلا در دست تصویرسازی است. همه این لطیفهها به معنای جوک نیست که با خواندنشان بخندیم. برخی این گونهاند و برخی هم نکات طنزآمیز را بیان میکنند. در جمعآوری این لطیفهها بیشتر به بحث طنز پرداختم تا خود جوکوارگی قصهها».
دبیر گروه طنز انتشارات مدرسه در مورد شکل گیری این کتابها عنوان کرد: «واقعیتش این است که در دنیای امروز که فضای مجازی خیلی فعال شده است و لطیفههای کوتاه خیلی پخش میشود با خودم فکر کردم ادبیات کهن ما پراز داستانها، نکتهها و لطیفههای کوتاه است که به زبان امروز میتواند نوشته و در یک کتابی جمعآوری شود تا در دسترس نوجوانان قرار بگیرد، و اگر خواستند انتشار دهند از این منبع استفاده کنند. منبعی که دور نیست و مخاطب را به اشتباه نمیاندازد. در فضای مجازی خیلی از این مطالب را به اسم های مختلف و مطالب اشتباه می بینیم و این اشتباهات پخش و باز نشر میشود، و نوجوانان گاهی به اشتباه میافتند و از فرهنگ خودشان دور میشوند».
وی عنوان کرد: «سعی کردم به متن وفادار باشم و از طرفی هم در بازنویسی تلاش کردم که ظرافتهای زبانی از بین نرود. سعی کردم ظرافتهای زبانی که این لطیفهها را می سازد باقی بماند. کار سخت و وقت گیری بود. اما تفاوتش با کارهایی که در بازار است دقیقا همین است. این مجموعه به طنز و شوخطبعی خیلی نزدیکتر است و ظرافتهای زبانی بر خلاف کارهای متفرقهای که در بازار هست حفظ شده است».
لبش در مورد تصویر سازی این مجموعه پنج جلدی گفت: «رضا مکتبی در هر کدام از کتابها بر اساس فضای کار فرمت تصویرها را عوض کرده است. به خاطر تصویرسازی زیبا، کتاب برای مخاطب نوجوان خواندنی است. این کتابها علاوه بر این که اوقات فراغت نوجوان را خوش میکند، آموزش اخلاقی هم میتواند داشته باشد. ضمن خواندن قصه با فضای ادبیات کهن هم آشنا میشود. ادبیات کهن میراث مکتوب ماست و باید به نوجوان ها معرفی شود و نسل جوان مشتاق شود تا این نیاز مکتوب را بخواند. انتشارات مدرسه این کتابها را خیلی نفیس و با جلد گالینگور چاپ کرده است. این کتابها برای هدیه دادن به نوجوانها هم مناسب است. به نظرم انتشارات مدرسه با چاپ این گونه کتابها قدم مثبتی برای ترویج کتابخوانی برداشته است».
دو جلد از لطیفههای زیر خاکی اکنون با عنوان «لطیفههای طرب انگیز» و «لطیفههای عرفانی» هر کدام با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه در اختیار مخاطبان است.
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