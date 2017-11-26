رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارشاد مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به سید هادی حسینی آمده است:

به استناد نامه شماره ١٠٠٨٤٥٣/د/٨٤/س مورخ ٢٣/١١/٨٤ نماینده محترم مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی و نامه شماره ٩٢٠٤٠/خم مورخ ١٢/٨/١٣٨٩ وزیر محترم کشور، به موجب این حکم به عنوان "دبیر کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای توسعه و امنیت پایدار استان های غرب و شرق کشور" منصوب می شوید.

امید است در اجرای فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری و در گسترش و نهادینه سازی فرهنگ ایرانی- اسلامی و تقویت مناسبات و روابط اجتماعی و ایجاد زمینه های روابط فرهنگی بین اقوام به منظور تحکیم امنیت پایدار،موفق و موید باشید.

در حکم دیگری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سیدهادی حسینی را به عنوان رییس کمیته پدافند غیر عامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب کرد.

حکم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به سیدهادی حسینی آمده است:

در اجرای اصل ١٢٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد آیین نامه اجرایی بند (ک) ماده (٢٠١) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با توجه به اهمیت اهداف و نقش پدافند غیر عامل در حفظ و توسعه بنیه دفاعی، تقویت بنیادهای مقاومت داخلی و قدرت بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات و حفظ و توسعه اقتدار ملی، با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "رییس کمیته پدافند غیر عامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" منصوب می شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال در اجرای فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تحقق سیاست ها و راهبردهای دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.