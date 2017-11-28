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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۳

اخبار نیروی انتظامی لرستان؛

محموله‌های قاچاق کالا در لرستان کشف شد/ از ساعت مچی تا کابل برق

محموله‌های قاچاق کالا در لرستان کشف شد/ از ساعت مچی تا کابل برق

خرم‌آباد- محموله‌های قاچاق کالا در ۴ شهرستان دلفان، کوهدشت، الیگودرز و دوره چگنی لرستان به ارزش ۷ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف تعدادی کالای خارجی قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریال در شهرستان کوهدشت خبر داد.  

سردار حاجی محمد مهدیان نسب گفت: ماموران پلیس آگاهی و مبارزه با کالای قاچاق کوهدشت ضمن هماهنگی با مقام قضائی در اجرای ایست و بازرسی های مقطعی در محور جاده ترانزیتی جنوب به غرب و شمال غربی کشور درحوزه استحفاظی پاسگاه بلوران این شهرستان ۸ دستگاه خودرو سبک و سنگین (کامیون باری، اتوبوس و سواری) را توقیف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو های توقیفی تعدادی ماشین لباسشویی، یخچال، وسایل صوتی تصویری و تلویزیون ال ای دی، انواع پتو، ساعت مچی، لامپ، لنت خودرو و چای خارجی قاچاق فاقد مجوز گمرکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به دستگیری ۸ نفر تصریح کرد: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را چهار میلیارد ریال اعلام کردند.

سردار مهدیان نسب یادآور شد: دستگیر شدگان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شدند.

کشف لوازم برقی قاچاق در شهرستان دوره چگنی

سرهنگ سلطان مراد زارع فرمانده انتظامی دوره چگنی داشت: گشت انتظامی بخش «ویسیان» در محور اصلی به یک دستگاه خودرو نیسان سایپا که به سمت خرم آباد در حال عبور بود مظنون و طی هماهنگی با مقام قضائی آن را توقیف کردند.

وی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از خودرو مذکور تعدادی لوازم برقی قاچاق شامل تلویزیون، یخچال فریزر دوقلو و چرخ گوشت کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دوره چگنی خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش محموله قاچاق را ۲۱۰ میلیون ریال اعلام کردند.

سرهنگ زارع اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.  

کالای خارجی قاچاق در دلفان توقیف شد

سرهنگ کرم مرادی جانشین فرماندهی انتظامی دلفان گفت : ماموران ایست و بازرسی «گشور» در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین ایست وبازرسی دو دستگاه خودرو را توقیف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو ها تعداد یک هزار و ۵۴۳ قلم لوازم آرایشی - بهداشتی و ۱۱۲ تخته پتو خارجی قاچاق فاقد مجوز گمرکی کشف و دو نفر را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی دلفان افزود: کارشناسان ارزش کالاهای خارجی قاچاق مکشوفه را ۴۵۰ میلیون ریال اعلام کردند.

سرهنگ مرادی گفت: افراد خاطی با تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

کابل برق قاچاق در الیگودرز به مقصد نرسید

سردار حاجی محمد مهدیان نسب فرمانده انتظامی لرستان گفت: ماموران ایست بازرسی «خمه» الیگودرز حین کنترل خودرو های عبوری به یک کامیون کشنده مشکوک و بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی آن را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو مذکور مقدار ۲۴۷ هزار و ۴۳۰ متر انواع کابل برق خارجی قاچاق فاقد مجوز گمرکی کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه محموله کشف شده از استان های مرکزی به قصد انتقال به پایتخت بارگیری شده بود، گفت: کارشناسان ارزش محموله قاچاق کشف شده را سه میلیارد ریال اعلام کردند.

سردار مهدیان نسب گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4157131

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