به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف تعدادی کالای خارجی قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریال در شهرستان کوهدشت خبر داد.

سردار حاجی محمد مهدیان نسب گفت: ماموران پلیس آگاهی و مبارزه با کالای قاچاق کوهدشت ضمن هماهنگی با مقام قضائی در اجرای ایست و بازرسی های مقطعی در محور جاده ترانزیتی جنوب به غرب و شمال غربی کشور درحوزه استحفاظی پاسگاه بلوران این شهرستان ۸ دستگاه خودرو سبک و سنگین (کامیون باری، اتوبوس و سواری) را توقیف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو های توقیفی تعدادی ماشین لباسشویی، یخچال، وسایل صوتی تصویری و تلویزیون ال ای دی، انواع پتو، ساعت مچی، لامپ، لنت خودرو و چای خارجی قاچاق فاقد مجوز گمرکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به دستگیری ۸ نفر تصریح کرد: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را چهار میلیارد ریال اعلام کردند.

سردار مهدیان نسب یادآور شد: دستگیر شدگان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شدند.

کشف لوازم برقی قاچاق در شهرستان دوره چگنی

سرهنگ سلطان مراد زارع فرمانده انتظامی دوره چگنی داشت: گشت انتظامی بخش «ویسیان» در محور اصلی به یک دستگاه خودرو نیسان سایپا که به سمت خرم آباد در حال عبور بود مظنون و طی هماهنگی با مقام قضائی آن را توقیف کردند.

وی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از خودرو مذکور تعدادی لوازم برقی قاچاق شامل تلویزیون، یخچال فریزر دوقلو و چرخ گوشت کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دوره چگنی خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش محموله قاچاق را ۲۱۰ میلیون ریال اعلام کردند.

سرهنگ زارع اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کالای خارجی قاچاق در دلفان توقیف شد

سرهنگ کرم مرادی جانشین فرماندهی انتظامی دلفان گفت : ماموران ایست و بازرسی «گشور» در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین ایست وبازرسی دو دستگاه خودرو را توقیف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو ها تعداد یک هزار و ۵۴۳ قلم لوازم آرایشی - بهداشتی و ۱۱۲ تخته پتو خارجی قاچاق فاقد مجوز گمرکی کشف و دو نفر را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی دلفان افزود: کارشناسان ارزش کالاهای خارجی قاچاق مکشوفه را ۴۵۰ میلیون ریال اعلام کردند.

سرهنگ مرادی گفت: افراد خاطی با تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

کابل برق قاچاق در الیگودرز به مقصد نرسید

سردار حاجی محمد مهدیان نسب فرمانده انتظامی لرستان گفت: ماموران ایست بازرسی «خمه» الیگودرز حین کنترل خودرو های عبوری به یک کامیون کشنده مشکوک و بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی آن را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو مذکور مقدار ۲۴۷ هزار و ۴۳۰ متر انواع کابل برق خارجی قاچاق فاقد مجوز گمرکی کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه محموله کشف شده از استان های مرکزی به قصد انتقال به پایتخت بارگیری شده بود، گفت: کارشناسان ارزش محموله قاچاق کشف شده را سه میلیارد ریال اعلام کردند.

سردار مهدیان نسب گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.