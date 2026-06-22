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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

کشف کالای قاچاق ۳۵ میلیارد ریالی در پوشش بسته‌های پستی در بندرعباس

کشف کالای قاچاق ۳۵ میلیارد ریالی در پوشش بسته‌های پستی در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از کشف محموله کالای قاچاق به ارزش ۳۵ میلیارد ریال از یک کامیون حامل بسته‌های پستی در ایست و بازرسی شهید میرزایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر مرادی در تشریح جزئیات این عملیات، اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید میرزایی بندرعباس هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور بندرعباس به حاجی‌آباد به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف مقادیر قابل توجهی البسه، کفش، پلوپز برقی، مانیتور، لوازم آرایشی، کالسکه کودک و قطعات و لوازم خودرو خارجی شدند که همگی فاقد مدارک قانونی و گمرکی بوده و در پوشش بسته‌های پستی حمل می‌شدند.

مرادی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی نشان داد این اقلام خارج از ضوابط قانونی و مقررات گمرکی وارد و جابه‌جا شده‌اند، تصریح کرد: ارزش محموله کشف شده بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و راننده خودرو برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس تأکید کرد: پلیس با هرگونه قاچاق کالا و اقدامات اخلال‌گرانه در نظام اقتصادی کشور به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6867829

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