زندگی ۱/۵ میلیون نفر در منطقه ۲۲ و حاشیه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن علیجانی زمانی در خصوص هشدارهای رییس سازمان مدیریت بحران مبنی بر اینکه زلزله تهران درصورت وقوع امنیت ملی را با خطر روبه رو می کند، گفت:‌ برای موضوعاتی مانند پیشگیری و پس از زلزله می توان به نوعی آمادگی ایجاد کرد، البته زلزله مربوط به استان تهران نیست و این خطر همیشه برای شهرهای دیگر نیز وجود دارد؛ اما درتهران به دلیل فعالیت ۲۰ درصد جمعیت دراستان و ۹ میلیون نفر در این شهر بحث زلزله از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تهران بر گسل های بسیار مهمی از جمله گسل ری قرار دارد، افزود:‌ باید دستگاه ها و نهادهای اجرایی، امنیتی، نظامی، مجلس، قوه مجریه ، قوه قضاییه و استانداری دراین زلزله تعامل و همکاری داشته باشند، بنابراین همه این دستگاه ها در پیشگیری و مقابله با خطرات این بحران نقش مهمی دارند.

وی با بیان اینکه تعامل و همکاری دستگاه ها هیچ هزینه ای ندارد، تصریح کرد:‌ باید برای استان تهران ردیف بودجه ای مشخص برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر گفت، زیرا در سال های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ برای ساماندهی حاشیه نشینی در تهران و بافت فرسوده بودجه مشخصی وجود داشت؛ درحال حاضر در شهر تهران ۱.۵ میلیون نفر در ۲۲ منطقه حاشیه نشین و در بافت های فرسوده زندگی می کنند.

علیجانی با بیان اینکه در استان تهران ۲.۵ میلیون نفر حاشیه نشین زندگی می کنند، گفت:‌ باید ردیف بودجه مشخصی را برای ساماندهی این معضل درنظر گرفت؛ به طور حتم وزارت مسکن و شهرداری تهران طرح جامعی برای احیاء‌ بافت های فرسوده استان تهران باید تدوین کنند، ضمن اینکه شرکت عمران ایران ذیل وزارت راه و شهرسازی سریعتر باید طرح احیاء‌ بافت های فرسوده را ارایه کند؛ تا بتوان با نوسازی بافت های فرسوده آمار تلفات جانی را پس از وقوع بحران کاهش داد.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با اشاره به اینکه زلزله تهران از هشدار و شعار گذشته است، افزود: ‌تا چه زمانی می توان فقط هشدارداد، اینکه راهکارمناسبی برای این بحران درنظرگرفته نشود؛ تنها به افزایش مشکلات درکشور کمک می کند؛ بنابراین بحث زلزله درتهران مانند سایر نقاط کشور مهم است، اما به دلیل استقرار جمعیت بالا به نوعی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، با تاکید بر اینکه از بعد انسانی و امنیتی باید میزان آمادگی ها برای مقابله با زلزله افزایش پیداکند، تصریح کرد:‌ همچنین جلسات منظم و مکرری باید در سطح سران قوا برای هرگونه آمادگی جهت کاهش تلفات در زلزله برگزار شود.