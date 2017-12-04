مشکلی با برادران در کنگره مردمی یمن وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المسیره»، «عبدالملک بدر الدین الحوثی» رهبر انصار الله یمن اعلام کرد که امروز روزی استثنایی و عظیم است که طی آن توطئه علیه مردم یمن خنثی شده است.

وی افزود: به ملت یمن که بر توطئه خطرناکی که آنرا هدف قرار داده پیروز شد، تبریک می گوییم.

رهبر انصار الله یمن از نهادهای امنیتی و نهادهای دولتی یمن که تلاش کردند با توطئه اخیر گروه های مسلح خائن مقابله کنند، تقدیر کرد.

وی همچنین از همکاری قبیله های یمنی که با توطئه گران مقابله کرده اند تقدیر کرد و گفت : از موضع مسئولانه، هوشیارانه و شرافت مندان آزادگان حزب کنگره مردمی یمن تقدیر می کنیم.

سید عبدالملک الحوثی گفت: امروز بحرانی بزرگ پشت سر گذاشته شد و توطئه ای خنثی شد که تهدیدی جدی علیه امنیت و ثبات یمن به شمار می رفت.

وی افزود: مردم یمن حتما از خود این سوال را می پرسند که چگونه ممکن است فردی موضع خود را از مقابله با متجاوزان به همدستی با آنان تغییر دهد و دعوت به فتنه گری، شورش، درگیری مسلحانه و از بین بردن امنیت و ثبات کشور مردم را شوکه کرده بود.

رهبر انصار الله یمن گفت: می دانستیم که این توطئه قرار است شکل بگیرد و به صورت برادرانه تلاش کردیم تا از وقوع آن جلوگیری کنیم اما طرف مقابل ( علی عبدالله صالح) همواره از این مسأله فرار می کرد.

وی افزود: انصار الله می دانست که صالح پیش از آنکه به مرحله اخیر برسند، هماهنگی گسترده ای با متجاوزان به یمن داشته و از لحاظ نظامی هم آمادگی پیدا کرده بودند به همین دلیل وقتی از شروع کردن فصلی تازه با متجاوزان به یمن سخن گفتند از آنها خواستیم تا از این موضع گیری عقب نشینی کنند.

رهبر انصار الله یمن گفت: برخی برداشت غلطی نسبت به پیام ما داشته و گمان کردند که این مسأله نشان دهنده ضعف ما بوده است و به همین دلیل موضع بسیار بدی در قابل آن اتخاذ کردند.

رهبر انصار الله یمن اعلام کرد: گفتمان رسانه ای مشترکی میان برخی از گروه های نظامی (بخشی از حزب کنگره مردمی یمن) و متجاوزان به یمن ایجاد شده بود که همین مسأله نیز آزادگان در کمیته مردمی یمن را شگفت زده کرده بود. ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان برای نیروهای کنگره مردمی تحت رهبری صالح پوشش هوایی ایجاد کرده بود تا نقشه «سقوط صنعا» را عملی کنند.

وی افزود: فکر می کردند درگیری ما در جبهه های نبرد علیه متجاوزان باعث خواهد شد تا نتوانیم با این توطئه و فتنه مقابله کنیم، اما توطئه آنها شکست خورد و در کمتر از سه روز کاملا با آن مقابله شد.

رهبر انصار الله یمن بیان کرد: یکی از عوامل شکست این توطئه مقابله مردم یمن با فتنه بود، فتنه ای که به صورت سیاسی، رسانه ای و نظامی مورد حمایت متجاوزان به خاک یمن قرار گرفته بود و عربستان، امارات، انگلیس و آمریکا شکستی بزرگ و تاریخی متحمل شده اند.

وی با اشاره به اینکه همه باید در یمن به کار برای حفظ امنیت و ثبات کشور ادامه دهند، گفت: نبرد نظامیان وابسته به صالح، نبرد امارات و عربستان بود و این دو کشور با بزرگان قبایل یمنی مذاکره می کردند تا آنها را نیز وارد این درگیری کنند. مسأله ای که تحت عنوان جمهوری یمنی عربستان به پیش کشیده است چیزی جز عنوان و نامی برای دنباله روی کامل یمن از ریاض نیست.

وی افزود: در این لحظه تاریخی اعلام می کنیم که نبرد ما با بخش مشخصی از شبه نظامیان وابسته به صالح و شخص او بوده است که با متجاوزان همدست بوده اند.

رهبر انصار الله یمن گفت: مشکلی با برادران در کنگره مردمی یمن وجود ندارد و انصار الله و کنگره مردمی یمن یک مسئولیت مشترک را در برابر متجاوزان به یمن به دوش می کشند.

عبدالملک الحوثی اعلام کرد که باید همکاری برای فعالسازی نهادهای دولتی که در دوره ای کوتاه متوقف شده بود، از سر گرفته شود و باید با همه تلاش ها برای فتنه گری مقابله شود.

وی به حمله موشکی اخیر یمنی ها به نیروگاه هسته براکه ابوظبی هم اشاره کرد و آن را حامل پیامی مهم به کشورهای متجاوز به یمن دانست و افزود: متجاوزان گمان می کردند که یمن در پرتگاه سقوط قرار گرفته است اما آنچه رخ داد این است که ما قلب امارات را هدف قرار دادیم.

رهبر انصار الله یمن گفت: به کشورهایی که بر روی تجاوز به یمن سرمایه گذاری کرده اند می گوییم که این زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست زیرا خود آنها را گرفتار همین بلا خواهد کرد.

وی خطاب به کشورهای متجاوز به یمن گفت: آنها باید از ضرباتی که اخیرا به آنها وارد شده درس بگیرند و بفهمند که نمی توانند هرگز به نتیجه دلخواه و قاطع به سود خود دست یابند.

سید عبدالملک الحوثی از مردم یمن هم خواست که فردا بعد از ظهر در راستای همپیمانی با دولت در تظاهراتی مردمی حضور پیدا کنند و با حمایت از دولت نشان دهند که با طرح هایی که برای ایجاد فتنه و ویرانی در کشور ایجاد می شود، مخالف هستند.