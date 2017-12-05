ترامپ چالش بزرگ برلین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نظرسنجی انجام گرفته از سوی «بنیاد کوربر» نشان می‌دهد از نظر آلمانی‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مقایسه با رهبران کره شمالی، روسیه و ترکیه، چالش به‌مراتب بزرگتری در عرصه سیاست خارجی، محسوب می‌شود.

در لیست دغدغه‌های مردم آلمان، بحران پناهجویان با ۲۶ درصد در رتبه نخست قرار می‌گیرد و جایگاه بعدی نیز با ۱۹ درصد، به نگرانی از نحوه تعامل با ترامپ و ایالات متحده اختصاص می‌یابد.

بعد از این ۲ مورد، دغدغه‌های اصلی مردم آلمان در مسائل خارجی، به ترتیب شامل ترکیه (۱۷ درصد)، کره شمالی (۱۰ درصد) و روسیه (۸ درصد) می‌شود.

در توضیح این مطلب باید گفت که ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷، با خروج از پیمان آب و هوایی پاریس، عدم تایید توافق هسته‌ای ایران، انتقاد از مازاد تراز تجاری برلین و تقاضا برای افزایش سهم آلمان در پرداخت هزینه‌های ناتو، موجب آشفتگی خاطر آلمانی‌ها شده است.

غیرقابل‌پیش‌بینی بودن ترامپ موجب شد تا «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان بگوید که نمی‌توان در آینده به آمریکا تکیه کرد و بر اروپا واجب است که اختیار سرنوشت خود را در دست بگیرد.

حتی در نظرسنجی ماه اکتبر هم ۵۶ درصد آلمانی‌ها رابطه برلین-واشنگتن را بد یا خیلی بد توصیف کردند.