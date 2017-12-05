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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

پورموسوی در نشست خبری قبل از بازی با تراکتور شرکت نکرد

پورموسوی در نشست خبری قبل از بازی با تراکتور شرکت نکرد

تبریز - پورموسوی سرمربی فولاد خوزستان در نشست خبری قبل از بازی با تراکتور شرکت نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری قبل از بازی دو تیم تراکتورسازی و فولاد خوزستان ظهر امروز سه شنبه در تبریز برگزار شد و یحیی گل محمدی سر ساعت در نشست خبری حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

با اینکه خبرنگاران  منتظر حضور سید سیروس پورموسوی سرمربی فولاد بودند ولی وی در این نشست شرکت نکرد.

گفته می شود سرمربی فولاد به دلیل ساعت پرواز کاروان فولاد به تبریز نتوانسته به نشست خبری قبل از بازی فردای فولاد برابر تراکتورسازی برسد.

لازم به توضیح است تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان فردا چهارشنبه در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵ در ورزشگاه یادگار امام به مصاف یکدیگر می‌ روند.

کد مطلب 4164175

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    نظرات

    • محمد IR ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
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      پاسخ
      تا آنجایی که یادم میآید این تیم تبریزی تراکتور همه اش بدنبال حاشیه بوده وهست مثلا این به دلیل ساعت پرواز کاروان فولاد به تبریز نتوانسته به نشست خبری برسد را موسوی درجلسه شرکت نکرد یعنی چه؟؟؟؟؟

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