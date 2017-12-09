خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در حاشیه نشست وحدت اسلامی در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع خلع سلاح حزب الله در شرایط کنونی مطرح نیست.

معاون سید حسن نصرالله افزود: آمریکا و اسرائیل و عوامل آنها از خلع سلاح مقاومت سخن می گویند زیرا حزب الله توانست در لبنان موفقیت هایی را کسب کند و اسرائیل را شکست دهد. همچنین مقاومت لبنان توانست به طور فعال با تروریسم تکفیری مقابله کند بنابراین عملا خلع سلاح مقاومت در شرایط فعلی مطرح نیست.

وی با اعلام اینکه تعامل ملت، ارتش و مقاومت در لبنان بسیار قوی است تصریح کرد: مقاومت ادامه خواهد داشت.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان درخصوص بازگشت سعد حریری نخست وزیر لبنان به این کشور خاطرنشان کرد: با رفتن سعد حریری چیزی تغییر نکرد زیرا با بازگشت وی به لبنان الحمدالله تفاهم میان طرف های مختلف برقرار شده و اوضاع لبنان در حال حاضر به زمان قبل از سفر و استعفای حریری و حتی بهتر از آن بازگشته است.

وی تاکید کرد: تمامی طرف ها در حال حاضر درباره ثبات در لبنان به توافق رسیده اند و ما بدون هرگونه دخالت خارجی، خود درباره لبنان تصمیم گیری می کنیم.

شیخ نعیم قاسم در رابطه با تجاوزات احتمالی رژیم صهیونیستی به لبنان نیز گفت: مقاومت لبنان در آمادگی کامل به سر می برد و اگر اسرائیل به تجاوز به لبنان بیندیشد ـ که من فکر نمی کنم با توجه به شرایط کنونی به این کار مبادرت ورزد ـ حزب الله از آمادگی صد در صدی برای مقابله و دفاع برخوردار است.

معاون سید حسن نصرالله در پایان اظهار داشت: مقاومت لبنان همچنان به مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه ادامه می دهد و برای مقابله با هر نوع تهدیدی در آمادگی کامل به سر می برد.