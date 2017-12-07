راه اندازی فولاد جهان آرای خرمشهر سودی برای مردم بومی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سامری عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: فولاد جهان آرا قرار است با حضور جهانگیری معاون رئیس جمهور افتتاح شود اما هنوز معلوم نیست که متولی به کار گیری نیروها در آن کیست و با وجود داشتن افراد متخصص، چرا افرادی را از راه دور در آن به کار گرفته شده اند.

وی از امکان پذیر نبودن بازرسی در خصوص نحوه به کار گیری نیرو در فولاد جهان آرا خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: طبق گفته مسئول اداره کار خرمشهر، اجازه بازرسی به بازرسان و بررسی وضعیت استخدام ها در فولاد جهان آرا به نیروهای این اداره داده نمی شود.

نماینده مردم خرمشهر، حضور جهانگیری برای افتتاح این پروژه بدون توجه به درخواست مردم بومی برای به کارگیری در این صنعت را حضوری بی نتیجه دانست و گفت: نمی توان به این آمد و شدهای مسئولان خوش بین بود و در واقع تنها یک حرکت تبلیغاتی به نام خرمشهر است در صورتی که به نیاز و اولویت مردم که بحث استخدام و ایجاد شغل است، توجه نمی شود.

وی افزود: نیروهای متخصص بومی حق دارند به این شیوه رفتار معترض شوند و صدای اعتراض جوانان خرمشهری به این نوع تصمیم گیری های خارج از صلاح خرمشهر باید شنیده شود.

افزودن معضلات زیست محیطی

سامری از افزوده شدن معضلی به معضلات فعلی خرمشهر پس از راه اندازی فولاد جهان آرا خبر داد و اظهار کرد: فولاد جهان آرا، معضلی از معضلات خرمشهر را حل نمی کند، بلکه معضل زیست محیطی را به معضلاتش اضافه می کند.

وی افزود: فولاد جهان آرا در مرکز شهر احداث شده و بعد از راه اندازی، مشکلات زیست محیطی متعددی را برای مردم این شهر ایجاد خواهد کرد. مدیرکل محیط زیست خوزستان نیز نسبت به معضلات زیست محیطی که قرار است با راه اندازی فولاد جهان آرا ایجاد شود معترض است.

نماینده مردم خرمشهر در ادامه به فرار سرمایه گذاران از این شهر اشاره کرد و از راه اندازی دبیرخانه شورای سرمایه گذاری در خرمشهر خبر داد.

وی توضیح داد: قرار است در خرمشهر دبیرخانه شورای سرمایه گذاری با حضور سرمایه گذاران خوش فکر و کارآفرین و نخبگان شهری راه اندازی شود تا از طریق این دبیرخانه مشکلات سرمایه گذاران بررسی و امر سرمایه گذاری تسهیل شود.

استخدام نیروی های بومی اولویت نخست

سامری به جذب نیروهای خرمشهری در گیت های ورودی منطقه آزاد اروند در مبادی ورودی خرمشهر تاکید کرد و گفت: با بررسی های انجام شده در روزهای نخست و ادامه پیگیری ها، نیروهای به کار گیری شده در گیت های ورودی خرمشهر از نیروهای بومی این شهر بودند و به علت پرداخت نشدن حقوق مدتی کار متوقف شد که این مشکل رفع شده است.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس همچنین حمایت خود را از نیروهای بومی برای در اولویت بودن در استخدام ورزات نفت را اعلام کرد و متذکر شد: نخستین اعتراض ها به شیوه تعریف شده برای به کار گیری نیرو در وزارت نفت از سوی نمایندگان بود و این اعتراض ها مدتی قبل تر از اعتراضات اخیر مردمی صورت گرفت.

وی به اعمال تعرفه های آب توسط وزارت نیرو به عنوان دیگر موضوع مطرح شده در مناقشات اخیر اشاره کرد و گفت: این موضوع را در سفر اخیر اردکانیان وزیر نیرو به اهواز مطرح کردم و وزیر نیز وعده هایی در این خصوص داد اما بحث حذف ارزش افزوده در منطقه آزاد مطرح نشد که این موضوع نیز پیگیری خواهد شد.

مشکلات آب و فاضلاب

سامری در ادامه به مشکلات شهری خرمشهر پرداخت و از مشکلات آب و فاضلاب به عنوان شاخص ترین مشکلات اشاره کرد و گفت: با توجه به نبود و یا فرسوده و قدیمی بودن زیرساخت های فاضلاب اعتباری معادل ۱۳۰میلیارد تومان نیاز است که تامین این اعتبار در طول یک سال ممکن نیست و بخشی از کارها به سال آینده موکول خواهد شد.

وی از رفع این مشکل در برخی مناطق از جمله کوی فیصلی، عباره، سرحانیه، صد دستگاه خرمشهر با این اعتبار تعیین شده و همچنین اعتبار تخصیص یافته از سوی سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد و افزود: برای بخش آب نیز ۱۲ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

۶ طبقه خرمشهر

نماینده مردم خرمشهر در آخرین نشست خبری که خبرنگاران داشت از تصمیم برای رفع مشکل ساختمان ۶ طبقه که مشکلات بهداشتی متعددی را ایجاد کرده است خبر داده بود و از وجود سرمایه گذار برای احداث هتل در محل فعلی این ساختمان خبرداده بود.

سامری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص دلیل اجرایی نشدن این تصمیم گفت: در این ساختمان دو گروه توانمند و نیازمند وجود دارد که کارهای اولیه واگذاری منازل مهر به افراد نیازمند که شامل چند طیف از جمله افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و افراد نیازمندی هستند که تحت پوشش نیستندانجام شد اما به دلیل پیگیری نشدن از سوی مدیران اجرایی این کار عملی نشد.

وی افزود: طبق توافق با منطقه آزاد اورند، مقرر شد حدود ۳۰ واحد مسکن مهر در اختیار ساکنان نیازمند این ساختمان تخریبی قرار بگیرد که بعد از جلسه ای که با دادستان خرمشهر طی روزهای آینده خواهیم داشت تمهیدات برای جابه جا این افراد اتخاذ خواهد شد.