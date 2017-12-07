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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۳:۲۲

شهردار پردیس خبر داد؛

آغاز عملیات برف روبی در پردیس

آغاز عملیات برف روبی در پردیس

پردیس- شهردار پردیس گفت: با بارش برف، نیروهای خدماتی ستاد برف روبی شهرداری پردیس نسبت به بازگشایی معابر سطح شهر و نمک پاشی آنها اقدام کردند.

محمد لاله، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال بارش برف از لحظاتی پیش اکیپ خدمات شهری ستاد برف روبی و نمک پاشی شهرداری پردیس، این عملیات را در معابر سطح شهر آغاز کردند.

وی با اشاره به افزایش احتمال یخ زدگی معابر در پی بارش برف و لغزندگی معابر پردیس، گفت: نمک پاشی در معابر پر خطر در اولویت ستاد برف روبی شهرداری پردیس به وسیله ۸۰ نیروی انسانی و ۱۵ خودرو خدماتی است و ستاد برف روبی شهرداری پردیس با آمادگی کامل در خدمت شهروندان است.

شهردار پردیس با اشاره به این که احتمال آب گرفتگی پس از بارش برف و ذوب شدن برف ها وجود دارد، اضافه کرد: پیش بینی های لازم در خصوص جلوگیری از وقوع این معضل در معابر سطح شهر پردیس انجام شده است و جای نگرانی نیست.

کد مطلب 4165660

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