آغاز عملیات برف روبی در پردیس

محمد لاله، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال بارش برف از لحظاتی پیش اکیپ خدمات شهری ستاد برف روبی و نمک پاشی شهرداری پردیس، این عملیات را در معابر سطح شهر آغاز کردند.

وی با اشاره به افزایش احتمال یخ زدگی معابر در پی بارش برف و لغزندگی معابر پردیس، گفت: نمک پاشی در معابر پر خطر در اولویت ستاد برف روبی شهرداری پردیس به وسیله ۸۰ نیروی انسانی و ۱۵ خودرو خدماتی است و ستاد برف روبی شهرداری پردیس با آمادگی کامل در خدمت شهروندان است.

شهردار پردیس با اشاره به این که احتمال آب گرفتگی پس از بارش برف و ذوب شدن برف ها وجود دارد، اضافه کرد: پیش بینی های لازم در خصوص جلوگیری از وقوع این معضل در معابر سطح شهر پردیس انجام شده است و جای نگرانی نیست.