محسن چاپلقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری برگ‌های پاییزی در سطح شهر اظهار کرد: این اقدام نقش مؤثری در ارتقای نظافت شهری، جلوگیری از انسداد جوی‌ها و کاهش خطر لغزندگی معابر، به‌ویژه در فصل بارندگی داشته است.

وی افزود: برگ‌ها پس از جمع‌آوری، در محل تعیین‌شده به‌صورت اصولی دفن شده تا پس از تجزیه، به خاک‌برگ قابل استفاده برای تغذیه و تقویت فضای سبز شهری تبدیل شوند.

شهردار خوانسار با اشاره به بارش برف چند روز اخیر خاطرنشان کرد: عملیات برف‌روبی تمامی معابر شهری به طول ۳۴۰ کیلومتر، به‌منظور تسهیل تردد شهروندان و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، در چندین نوبت و با تلاش نیروهای خدمات شهری انجام شد.

وی یادآور شد: این عملیات با به‌کارگیری ۳۱ دستگاه خودرو شامل گریدر، لودر، تراکتور و خودروهای باربری و با مشارکت ۱۰۰ نفر از نیروهای اجرایی در قالب ۱۵ تیم و در سه شیفت کاری، به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی انجام گرفت.

چاپلقی میزان مخلوط شن و نمک مصرف‌شده در سطح معابر را بیش از ۴۰۰ تن اعلام کرد و گفت: به‌منظور حفظ محیط‌زیست، میزان نمک به‌کاررفته در این مخلوط کمتر از ۱۰ درصد بوده تا از افزایش شوری آب و خاک و آسیب به درختان و منابع آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود.

شهرداری خوانسار به ۳۶ دستگاه خودروی نیازمند کمک که در جریان بارندگی‌های اخیر دچار مشکل شده بودند، خدمات‌رسانی کرد، افزود: این خودروها به‌دلیل آب‌گرفتگی معابر، نقص فنی یا لغزندگی سطح خیابان‌ها با مشکل مواجه شده بودند.