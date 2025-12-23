  1. استانها
۳۴۰ کیلومتر از معابر خوانسار برف‎‌روبی شد

گلپایگان -شهردار خوانسار از اجرای عملیات گسترده برف‌روبی در پی بارش‌های اخیر خبر داد و گفت: برف‌روبی ۳۴۰ کیلومتر از معابر شهری با به‌کارگیری ۳۱ دستگاه ماشین‌آلات انجام شد.

محسن چاپلقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری برگ‌های پاییزی در سطح شهر اظهار کرد: این اقدام نقش مؤثری در ارتقای نظافت شهری، جلوگیری از انسداد جوی‌ها و کاهش خطر لغزندگی معابر، به‌ویژه در فصل بارندگی داشته است.

وی افزود: برگ‌ها پس از جمع‌آوری، در محل تعیین‌شده به‌صورت اصولی دفن شده تا پس از تجزیه، به خاک‌برگ قابل استفاده برای تغذیه و تقویت فضای سبز شهری تبدیل شوند.

شهردار خوانسار با اشاره به بارش برف چند روز اخیر خاطرنشان کرد: عملیات برف‌روبی تمامی معابر شهری به طول ۳۴۰ کیلومتر، به‌منظور تسهیل تردد شهروندان و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، در چندین نوبت و با تلاش نیروهای خدمات شهری انجام شد.

وی یادآور شد: این عملیات با به‌کارگیری ۳۱ دستگاه خودرو شامل گریدر، لودر، تراکتور و خودروهای باربری و با مشارکت ۱۰۰ نفر از نیروهای اجرایی در قالب ۱۵ تیم و در سه شیفت کاری، به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی انجام گرفت.

چاپلقی میزان مخلوط شن و نمک مصرف‌شده در سطح معابر را بیش از ۴۰۰ تن اعلام کرد و گفت: به‌منظور حفظ محیط‌زیست، میزان نمک به‌کاررفته در این مخلوط کمتر از ۱۰ درصد بوده تا از افزایش شوری آب و خاک و آسیب به درختان و منابع آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود.

شهرداری خوانسار به ۳۶ دستگاه خودروی نیازمند کمک که در جریان بارندگی‌های اخیر دچار مشکل شده بودند، خدمات‌رسانی کرد، افزود: این خودروها به‌دلیل آب‌گرفتگی معابر، نقص فنی یا لغزندگی سطح خیابان‌ها با مشکل مواجه شده بودند.

