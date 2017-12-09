به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج طهماسب کارگردان و بازیگر سینمای ایران که به دلیل ساخت مجموعه «کلاه قرمزی» محبوب بچه ها است روز یکشنبه ١٩ آذر ماه ساعت ١٩:٣٠ در پردیس زندگی به دیدن فیلم سینمایی «شکلاتی» می نشیند.

«شکلاتی» اولین ساخته سهیل موفق به تهیه کنندگی ایرج محمدی است که هم اکنون در سینماهای تهران و شهرستان‌ها اکران عمومی شده است.

در این فیلم که در ژانر کودک و نوجوان است شبنم مقدمی، ناصر ھاشمی، محمدرضا ھدایتی، ارژنگ امیرفضلی، علی مسعوی، فرزین محدث، پریسا رضایی، جواد جوینده، با ھنرمندی شھره لرستانی و داریوش اسدزاده، بازیگران کودک :محمدرضا شیرخانلو، آیلی احمدی، محمد حسین بلوکات، سامان میرحسینی، شھاب شیر مردی و ھمراز اکبری به ایفای نقش می پردازند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: همه چیز از یک جعبه شکلات شروع شد. یعنی من بچه بودم … بچه هم که باشیم بازم شکلات عاشقانه‌ترین مزه دنیاست اما...