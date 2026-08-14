به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند شامگاه جمعه در نشست خبری بعد از دیدار خیبر خرم‌آباد مقابل فجر سپاسی در سخنانی با بیان اینکه هیچ تیمی در اولین بازی نمی‌تواند کیفیت بازی خودش را به نمایش بگذارد، بیش از شش تا هفت ماه است که این بچه‌ها فوتبال واقعی بازی نکرده‌اند، مسابقات تعطیل بوده است، اظهار داشت: فکر می‌کنم هر چقدر بازی جلوتر رفت، ما بهتر شدیم، خصوصاً نیمه دوم که کاملاً بازی در اختیار ما بود.

وی عنوان کرد: مقداری این ناهماهنگی طبیعی است، تعدادی از بچه‌ها دیر آمدند، فکر می‌کنم دو یا سه تا بازی تدارکاتی هم داشتیم، به‌هرحال من راضی هستم.

فراز کمالوند: باتوجه‌به بودجه‌ای که داریم، از یارگیری‌مان راضی هستم

سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما نسبت به بودجه‌ای که داشته‌ایم، توانسته‌ایم بازیکن بگیریم، جدول لیگ برتر در فوتبال کشور ما دو تیکه است، یک سری تیم ها هستند که بودجه آنها از پنج همت تا هفت همت است، برخی تیم ها فقط برای یک بازیکن نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده‌اند، کل بودجه باشگاه ما همین‌قدر است، اندازه یک بازیکن، گفت: ولی راضی هستم، باتوجه‌به شرایطی که داریم از یارگیری‌مان راضی هستم، تشکر ویژه از آقای عبدی می‌کنم، واقعاً دل‌شیر می‌خواهد که در این وضعیت اقتصادی سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بدون هیچ چشم داشتی هزینه کنی.

کمالوند، عنوان کرد: تنها دلیل ایشان هم این است که می‌خواهد شهر و مردم شهرش دلخوش باشند، باتوجه‌به بودجه‌ای که داشته‌ایم، کاملاً از یارگیری‌مان راضی هستم.

سرمربی خیبر: به دنبال جذب بازیکن در خط میانی هستیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قطعاً نقاط ضعف داریم، دو تا سه تا هم جای خالی داریم، به دنبال جذب بازیکن هستم، افزود: مقداری عطش تیم های ثروتمند فروکش کند، ببینیم بازار چه می‌ماند که ما بتوانیم بگیریم.

سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به نظرم در خط میانی نیاز به تقویت داریم، تعدادمان کم است.

کمالوند در ادامه با اشاره به عملکرد تیم داوری و همچنین برخی اعتراض‌ها به عملکرد داوری، گفت: اعتراض ما به دو چیز بود، یکی استنباط من این بود که نیاز به توقف بازی نبود، هوا این‌قدر گرم نیست در ساعت هفت بعدازظهر در خرم‌آباد.

وی ادامه داد: در نیمه اول و دوم در اوج حمله بودیم که بازی قطع شد.

اسکلت تیم خیبر کاملاً بومی شده است

سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد با تأکید بر اینکه آنچه که مسلم است هواداران به ما خیلی کمک کردند در برگشتن ما به بازی، تصریح کرد: از هواداران تشکر می‌کنم، قدرت واقعی خیبر روی سکوها است، امیدوارم بازی بعدی استادیوم پر شود.

کمالوند در ادامه با اشاره به‌اضافه شدن چندین بازیکن لرتبار به خیبر، گفت: برای اولین‌بار است که این‌قدر بازیکن لر داریم، الان شش بازیکن لرستانی در تیم دارند بازی می‌کنند، خیلی هم آینده‌دار هستند، همه عرق به این پیراهن دارند، الان اسکلت تیم خیبر خرم‌آباد کاملاً بومی شده است، کادر تقریباً همه بومی هستند، داخل تیم هم شش بازیکن لر داریم.