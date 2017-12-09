۸ کوهنورد جان باختند/جمعه تلخ برای ورزش کشور/توقف موقت جستجو

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: ۱۴ نفر کوهنورد مشهدی که به همراه یک کوهنورد الیگودرزی برای صعود به ارتفاعات اشترانکوه- آلپ ایران- عازم منطقه شده بودند دچار حادثه شدند. این کوهنوردان به‌رغم اعلام هواشناسی مبنی بر شرایط نامساعد جوی با همراهی یکی از کوهنوردان الیگودرزی راهی منطقه می‌شوند که متأسفانه در ادامه مسیر با «بهمن» مواجه شده و از هم فاصله می‌گیرند.

تاکنون ۸ نفر از اعضای این تیم جان خود را از دست داده‌اند. یک کوهنورد دیگر به نام «علی حسینی» نیز مفقود است. علیرضا عامری، ناصر اکبری، مرتضی غلامپور، اکرم حقانی، مهشید جوانمحمدی، علی قاسم زاده، مجید زاده تراب، و امان الله جوکار اسامی جانباختگان و علی حسینی نام تنها مفقودی این حادثه است.

بنابراین گزارش منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه یکی از مناطق منحصربه‌فرد و پرجاذبه طبیعی غرب کشور است که به لحاظ برخورداری از شرایط زیست‌محیطی و ویژگی‌های زمین‌شناسی زیستگاه مناسب و مستعدی برای رشد و تکثیر وحوش به‌خصوص پستانداران محسوب می‌شود.

اشترانکوه به دلیل واقع‌شدن در قلب سلسله جبال زاگرس دارای قلل سرد مرتفع بالای سه هزار و ۵۰۰ متر از سطح دریا و همچنین دره‌های نسبتاً گرم است. اشترانکوه رشته‌کوهی به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر است که در جهت شمال غربی-جنوب شرقی امتداد دارد.

یخچال‌های طبیعی و دائمی این رشته‌کوه که یکی از زیباترین کوه‌های کشور به شمار می‌رود، در تمام سال از برف و یخ پوشیده است. اشترانکوه در جنوب شهر دورود و ازنا قرار دارد و به «آلپ ایران» نیز معروف است؛ البته این نام تنها به خاطر بلند بودن آن به آن تعلق نگرفته است بلکه به دلیل شیب تند کوه‌هایش و دره‌های جوان و «وی» شکل و یخچال‌های طبیعی است. ارتفاع بلندترین قله آن سن بران ۴۱۵۰ است.

اخبار تکمیلی مربوط به این حادثه را در زیر می‌خوانید.

۲۱:۱۰ واکنش اینستاگرامی حسن روحانی

در پست اینستاگرامی حجت الاسلام حسن روحانی آمده است: کوهنوردان شجاعی که برای قله رفتند و با سقوط بهمن از دامنه اشترانکوه به آسمان صعود کردند؛ روحشان شاد و آرامش‌شان ابدی.

۱۹:۲۰ ۱۳ سورتی پرواز در اشترانکوه انجام شد

معاون جمعیت هلال‌احمر استان لرستان از انجام ۱۳ سورتی پرواز در اشترانکوه در راستای عملیات جستجو طی امروز خبر داد.

۱۸:۵۵ یک کامیون سردخانه دار از مشهد برای انتقال جان‌باختگان اعزام شد

رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران لرستان اظهار داشت: با هماهنگی صورت گرفته با سازمان آرامستان مشهد مقدس، یک دستگاه کامیون سردخانه دار حمل گروهی اجساد بمنظور انتقال پیکر ۷ نفر از جانباختگان حادثه سقوط بهمن به استان اعزام شد.

۱۷:۵۸ وزیر ورزش و جوانان جان باختن تعدادی از کوهنوردان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ورزش و جوانان در پیامی جان باختن ۹ کوهنورد حادثه سقوط بهمن ارتفاعات اشترانکوه لرستان را به خانواده‌های این عزیزان و جامعه ورزش کشور تسلیت گفت.

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در پیام مسعود سلطانی فر آمده است:

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

جان باختن کوهنوردان عزیزمان در حادثه دلخراش سقوط بهمن ارتفاعات اشترانکوه موجب تاثر شدید جامعه ورزش کشور شد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با بازماندگان، خانواده بزرگ کوهنوردی و جامعه ورزش و جوانان ایران، برای آن عزیزان رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر وبردباری از خداوند سبحان مسئلت می نمایم.

۱۶:۲۵ انتقال اجساد جان باختگان حادثه اشترانکوه به سردخانه بیمارستان ازنا

رضا آریایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتقال اجساد کوهنوردان پیدا شده در اشترانکوه به پایگاه امدادی نزدیک به محل حادثه اظهار داشت: اجساد ۸ جان باخته حادثه سقوط بهمن اشترانکوه به وسیله هلی کوپتر به پایگاه امدادی منتقل شد.

وی یادآور شد: این اجساد سپس به سردخانه بیمارستان امام علی(ع) ازنا منتقل شدند.

۱۶:۱۴ تصاویری از عملیات جستجو در اشترانکوه

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۱۶:۱۱ ماجرای انحراف از مسیر کوهنوردان

انحراف از مسیر اصلی، عدم توجه به هشدارهای هواشناسی، کوهنوردی در هنگام بارش شدید برف و کولاک و ... از جمله اشتباهاتی بود که جان ۸ کوهنورد را گرفت.

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۱۶:۰۱ توقف موقت عملیات جستجوی تنها مفقودی حادثه اشترانکوه

رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلام پایان عملیات جستجوی تنها مفقودی حادثه سقوط بهمن در ارتفاعات اشترانکوه طی روز جاری اظهار داشت: به علت سرمای شدید، مه غلیظ و عدم امکان فعالیت جستجوگران؛ عملیات جستجوی تنها مفقودی حادثه به نام «علی حسینی» طی امروز پایان یافت.

وی اظهار داشت: ادامه جستجو به فردا یکشنبه موکول شده است.

۱۴:۴۵ عملیات جستجوی تنها مفقودی حادثه اشترانکوه تا ساعت ۱۶ ادامه دارد

رضا آریایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در جریان حادثه سقوط بهمن اشترانکوه، ۸ عضو تیم ۱۵ نفره کوهنوردی صعود به اشترانکوه جان باختند، اظهار داشت: در حال حاضر «علی حسینی» تنها مفقودی حادثه است که هنوز جسد او پیدا نشده است.

وی با بیان اینکه شرایط جستجوی مفقودان تنها تا ساعت ۱۶ بعدازظهر فراهم است و پس از آن تاریکی و سرمای هوا اجازه انجام عملیات را نمی دهد، تصریح کرد: عملیات جستجوی تنها مفقودی حادثه اشترانکوه تا ساعت ۱۶ ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان یادآور شد: در صورت پیدا نشدن جسد این کوهنورد تا ساعت ۱۶، عملیات جستجو احتمالا به صبح فردا یکشنبه موکول می شود.

۱۴:۰۸ جسد هشتمین جان باخته حادثه اشترانکوه پیدا شد/ شناسایی هویت

رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: جسد هشتمین جان باخته حادثه سقوط بهمن اشترانکوه پیدا شد.

وی با بیان اینکه هویت جسد پیدا شده «علی قاسم زاده» است، تصریح کرد: اکنون تنها «علی حسینی» کوهنورد مفقودی این حادثه است.

۱۳:۵۶ جسد «اکرم حقانی» کوهنورد مفقودی حادثه اشترانکوه پیدا شد

رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: جسد «اکرم حقانی» کوهنورد مفقودی حادثه سقوط بهمن اشترانکوه پیدا شد.

وی با بیان اینکه تاکنون جسد ۷ کوهنورد مفقودی این حادثه پیدا شده است، تصریح کرد: دو کوهنورد دیگر به نام های «علی قاسم زاده» و «علی حسینی» هنوز مفقود هستند.

۱۳:۳۱ جسد «مهشید جان محمدی» کوهنورد حادثه اشترانکوه پیدا شد

رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: جسد «مهشید جان محمدی» یکی از اعضای تیم ۱۵ نفره کوهنوردان صعود کننده به اشترانکوه پیدا شد.

وی با بیان اینکه تاکنون جسد ۶ نفر از این کوهنوردان که درگیر حادثه بهمن در اشترانکوه شدند، پیدا شده است، تصریح کرد: جستجو برای پیدا کردن ۳ کوهنورد مفقودی ادامه دارد.

۱۳:۲۱ جسد یکی دیگر از کوهنوردان حادثه اشترانکوه پیدا شد/ شناسایی هویت

صارم رضایی مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: جسد یکی دیگر از کوهنوردان مفقود شده در حادثه اشترانکوه پیدا شد.

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وی با بیان اینکه با پیدا شدن این کوهنورد، آمار جان باختگان حادثه اشترانکوه به ۵ نفر افزایش یافته، تصریح کرد: «ناصر اکبری» هویت کوهنوردی است که دقایقی پیش توسط جستجوگران پیدا شد.

بر اساس این گزارش، در جریان وقوع بهمن در اشترانکوه یک تیم ۱۵ نفره کوهنوردی دچار حادثه شدند که ۵ نفر از آنان جان باخت و همچنان ۴ کوهنورد دیگر مفقود هستند.

۱۲:۲۲ ادامه عملیات جستجو در اشترانکوه تا پیدا شدن همه کوهنوردان مفقودی

به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع حادثه برای کوهنوردان در منطقه اشترانکوه اظهار داشت: در این راستا ۶۰ کوهنورد شامل ۴۸ کوهنورد حرفه‌ای و ۱۲ نفر امدادگر جمعیت هلال‌احمر برای یافتن اجساد کوهنوردان مفقودشده به منطقه اعزام‌شده است.

وی بابیان اینکه تمام تجهیزات هلال‌احمر و مدیریت بحران لرستان در این رابطه به کار گرفته‌شده است، عنوان کرد: عملیات امداد و نجات تا زمان پیدا شدن جسد کوهنوردان مفقودی ادامه خواهد داشت و یک‌لحظه هم درنگ نخواهیم داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان خاطرنشان کرد: کار جستجوی مفقودین حادثه بهمن در اشترانکوه را با جدیت ادامه می‌دهیم و امیدواریم امروز بتوانیم همه آن‌ها را پیدا کنیم.

۱۲:۱۵ یک تیم ۳۰ نفره به جستجوگران حادثه اشترانکوه اضافه شد

آرش قیاسیان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: از صبح امروز ۵ سورت پرواز به محل حادثه اشترانکوه داشته‌ایم و ۴۸ نفر کوهنورد حرفه‌ای در منطقه حاضر هستند و کار جستجوی اجساد را انجام می‌دهند.

وی بابیان اینکه این ۴۸ نفر از گروه‌های کوهنوردی استان‌های خراسان و لرستان به منطقه اعزام‌شده‌اند، تصریح کرد: کوهنوردان و امدادگران جمعیت هلال‌احمر نیز در محل حضور دارند.

رئیس هیئت کوهنوردی لرستان با اشاره به اینکه اداره کل راهداری لرستان با همکاری فرمانداری الیگودرز، یک جاده برای اعزام تیم‌های زمینی احداث کرده‌اند، اظهار داشت: یک تیم ۳۰ نفر از جستجوگران از طریق این مسیر در حال اعزام به محل حادثه در اشترانکوه هستند.

قیاسیان ابراز امیدواری کرد که امروز کار جستجوی همه اجساد به نتیجه برسد و بتوانیم خانواده‌های آنان را در جریان قرار دهیم.

۱۱:۵۶ هویت ۲ جان‌باخته حادثه اشترانکوه مشخص شد

از صبح امروز شنبه و با شروع مجدد عملیات جست‌وجو در منطقه اشترانکوه، جسد ۲ کوهنورد دیگر پیدا شد.

هویت یکی از این کوهنوردان که سومین جان‌باخته حادثه به شمار می‌رود، «مجید زاده تراب» است و هویت چهارمین جان‌باخته حادثه نیز «امان‌الله جوکار» اعلام‌شده است.

«امان‌الله جوکار» کوهنورد الیگودرزی بوده که همراه با تیم کوهنوردی خراسان و به‌عنوان راهنما عازم اشترانکوه شده است.

در روز نخست حادثه و بر اساس اعلام مسئولان، ناصر اکبری، مرتضی غلام پور، اکرم حقانی، مهشید جوانمحمدی، علی قاسم‌زاده، مجید زاده تراب، علی حسینی و امان‌الله جوکار، ۸ کوهنورد مفقودشده در اشترانکوه بودند که تاکنون اجساد مجید زاده تراب، امان‌الله جوکار و مرتضی غلام پور شناسایی‌شده است.

همچنین «علیرضا عامری» کوهنورد ۲۳ ساله خراسانی یکی دیگر از اعضای گروه ۱۵ نفره کوهنوردان بود که در روز نخست حادثه و براثر سرمازدگی جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۴ کوهنورد در این حادثه جان خود را ازدست‌داده‌اند و ۵ کوهنورد دیگر همچنان مفقود هستند.

۱۱:۰۱ جسد ۲ کوهنورد دیگر حادثه سقوط بهمن اشترانکوه پیدا شد

جسد ۲ جان‌باخته دیگر حادثه اشترانکوه دقایقی پیش از سوی نیروهای امدادی و کوهنوردان پیدا شد.

تاکنون ۴ کوهنورد در جریان حادثه اشترانکوه جان خود را ازدست‌داده‌اند.

بر اساس این گزارش، وقوع بهمن در ارتفاعات اشترانکوه موجب مفقود شدن ۸ نفر از تیم ۱۵ نفره کوهنوردان خراسانی شد که تاکنون ۴ کوهنورد از این تیم ۱۵ نفره جان‌باخته‌اند و همچنان عملیات جستجو برای پیدا کردن جسد ۵ کوهنورد دیگر ادامه دارد.

۰۹:۲۲ جمعه تلخی برای ورزش کشور رقم خورد/ پیگیر حادثه اشترانکوه هستم

مسعود سلطانی فر در سخنانی اظهار داشت: خبر ناگوار حادثه بهمن برای گروهی از کوهنوردان عزیز کشور در ارتفاعات اشترانکوه، جمعه تلخ و ناگواری را برای من و همکارانم در ورزش کشور و مسئولین استان لرستان رقم زد.

وی ادامه داد: هم‌زمان بااطلاع از خبر مفقود شدن کوهنوردان خراسانی، در مسیر بازگشت از ارتفاعات اشترانکوه، در تماس‌های پیاپی با استاندار و مدیرکل ورزش و جوانان لرستان و مقامات کشوری و استانی، پیگیر آخرین وضع عملیات امداد و نجات کوهنوردان حادثه‌دیده در اشترانکوه بودم.

وزیر ورزش و جوانان گفت: از رئیس فدراسیون کوهنوردی خواستم در استان و محل حادثه حاضر شود و در آخرین تماسم ساعت یازده جمعه‌شب، پیگیر اقدامات فدراسیون و گروه‌های کوهنوردی اعزامی از استان‌های مختلف بودم.

سلطانی فر با تأکید بر اینکه امروز شنبه عملیات جستجو به کمک مقامات و جمعیت هلال‌احمر و پشتیبانی هوایی برای یافتن حادثه دیدگان ادامه می‌یابد، گفت: لحظات سختی را خانواده‌های این عزیزان می‌گذرانند که از صمیم قلب با آن‌ها همدرد هستم و امیدوارم دیگر شاهد این حوادث دردناک در جمع کوهنوردان عزیز نباشیم.

۰۹:۱۴ آغاز دومین روز جستجو در اشترانکوه/ ۶۰ کوهنورد به منطقه اعزام شد

رضا آریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون دو نفر از اعضای تیم ۱۵ نفره کوهنوردان صعودکننده جان‌باخته‌اند و عملیات جستجو برای پیدا کردن کوهنوردان مفقودشده در دومین روز آغازشده است.

وی بابیان اینکه در این راستا دو بالگرد به‌کارگیری شده است، عنوان کرد: همچنین ۶۰ نفر کوهنورد حرفه‌ای استان به همراه همه تجهیزات و امکانات به منطقه اعزام‌شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با تأکید بر اینکه عملیات جستجو برای پیدا کردن کوهنوردان مفقودشده با تمام توان و امکانات آغازشده است، گفت: امیدواریم بتوانیم طی امروز هفت کوهنورد مفقودشده را با استفاده از بالگردها و نیروهای حرفه‌ای کوهنورد پیدا کنیم.

آریایی با تأکید بر اینکه منطقه اشترانکوه بسیار سخت گذر است، تصریح کرد: بااین‌وجود همه امکانات خود را در راستای دستور مدیریت ارشد استان برای پیدا کردن کوهنوردان مفقودشده به کار گرفته‌ایم.

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