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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۵

سیدرضا افتخاری:

خواسته عربستانی ها منطقی نیست/ شفر خودش اختلافات را تکذیب می‌کند

خواسته عربستانی ها منطقی نیست/ شفر خودش اختلافات را تکذیب می‌کند

مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد خواسته عربستانی ها برای بازی با تیم های ایرانی در زمین بی طرف منطقی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری قبل از حضورش در فدراسیون فوتبال برای همفکری در مورد لیگ قهرمانان آسیا گفت: باید حرف‌هایمان یک کاسه شود و اجازه ندهیم حق و حقوق باشگاه‌ها پایمال شود. شرایط همه جوره به نفع ایران است و خواسته طرف مقابل منطقی نیست.

مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد: ما از امن ترین کشورهای دنیا هستیم و این حرف‌ها بهانه است که ایران امن نیست. 

افتخاری در مورد اختلافاتی که بین سرمربی آلمانی این تیم و باشگاه وجود دارد گفت: خود شفر صحبت می‌کند و این حرف‌ها را تکذیب می‌کند. این حرف‌ها را در می‌آورند تا یک بازاری برایشان ایجاد می‌شود.

وی در مورد دلایل لغو اردوی استقلال در امارات گفت: ما یک سری بازیکن سرباز و دانشجو داشتیم و نشد مجوز خروجشان را با توجه به تعطیلات بگیریم و اردوی دوبی منتفی شد و اردو در ایران برگزار می‌شود.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پایان گفت: در چند روز پیش روی دریافتی بازیکنان را به 50 درصد می‌رسانیم.

کد مطلب 4166848
رضا خسروي

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