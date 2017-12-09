به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری قبل از حضورش در فدراسیون فوتبال برای همفکری در مورد لیگ قهرمانان آسیا گفت: باید حرف‌هایمان یک کاسه شود و اجازه ندهیم حق و حقوق باشگاه‌ها پایمال شود. شرایط همه جوره به نفع ایران است و خواسته طرف مقابل منطقی نیست.

مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد: ما از امن ترین کشورهای دنیا هستیم و این حرف‌ها بهانه است که ایران امن نیست.

افتخاری در مورد اختلافاتی که بین سرمربی آلمانی این تیم و باشگاه وجود دارد گفت: خود شفر صحبت می‌کند و این حرف‌ها را تکذیب می‌کند. این حرف‌ها را در می‌آورند تا یک بازاری برایشان ایجاد می‌شود.

وی در مورد دلایل لغو اردوی استقلال در امارات گفت: ما یک سری بازیکن سرباز و دانشجو داشتیم و نشد مجوز خروجشان را با توجه به تعطیلات بگیریم و اردوی دوبی منتفی شد و اردو در ایران برگزار می‌شود.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پایان گفت: در چند روز پیش روی دریافتی بازیکنان را به 50 درصد می‌رسانیم.