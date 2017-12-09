به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی از کیف پول همراه پاسارگاد در شهر مشهد و رونمایی از سیم کارتهای NFC ایرانسل گفت: با استفاده از فناوریهای جدید، سرویسهایی نوین در اختیار مردم قرار میگیرد که میتواند باعث رشد اقتصادی باشد. امروزه فناوری وجه تمایز در تمامی کسب و کارها است؛ در صورتی که دو اصل برای یک کسب و کار از جمله استفاده از ظرفیتهای فناوری و استفاده از ظرفیتهای نوآوری و خلاقیت کسب و کار را متمایز میکند که پیشرفت آن را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: در تمام دنیا رشد فناوری شروع شده است و این رشد در کشور ایران نیز با سرعت بالایی در حال گسترش است. در سالهای اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیر ساختهای ارتباطی رشد چشمگیری حاصل شده است.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که خصوصی سازی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: از سال ۱۳۸۲ بحث آزاد سازی و خصوصیسازی به طور جدی شروع شد و حالا ما میتوانیم بگوییم که در این عرصه تمامی خدمات بجز بخش کوچکی که کمتر از ۱۰ درصد است و در اختیار حاکمیت قرار دارد یعنی بخش زیر ساخت، توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری و در حال ارائه است.
فلاح جوشقانی افزود: هم اکنون در حوزه شبکههای تلفن همراه ۳ اپراتور اصلی و ۵ اپراتور مجازی در حال فعالیت هستند. اپراتورهای اصلی ظرفیت بسیار مناسب و فضای رقابتی خوبی را ایجاد کردهاند.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: ضریب نفوذ تلفن همراه بالای صد درصد و بالغ بر رقمی در حدود ۱۱۰ درصد است؛ در حقیقت ۸۵ میلیون سیم کارت فعال در شبکه ارتباطی کشور وجود دارد که از این حوزه ۶۰ درصد مربوط به فناوریهای نوین و استفاده از شبکه باند پهن است.
وی با اشاره به شبکه ارتباطی ایرانسل گفت: حدود ۶۰ درصد از ظرفیت شبکه ارتباطی ایرانسل مبتنی بر باند پهن سیار است که ظرفیت مناسبی را برای ارائه فناوریهای جدید ایجاد کرده است.
فلاح جوشقانی با بیان این که امروزه خدمات بانکداری بر اساس فناوری اطلاعات است، گفت: با توجه به برنامههای دولت و تحقق صد درصدی دولت همراه، در آینده در تمامی عرصهها از جمله بانکداری کاملا مبتنی بر فناوری خواهیم بود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره خدمات پرداخت همراه تاکید کرد: برای حوزه پرداخت همراه که بخشی از آن مربوط به کیف پول همراه و بانکداری الکترونیک است، ۳ ذی نفع اصلی از جمله اپراتورهای همراه به عنوان ایجاد کننده بستر ارتباطی و ایمن، بانکها به منظور ارائه خدمت و رگولاتورها هستند.
وی با اشاره به رگولاتورهای حوزه پرداخت همراه خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به عنوان قانون گذاری و سیاست گذار در حوزه پولی و مالی کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی قانون گذاری در حوزه ارتباطات و سیاست گذار برای ایجاد فضای رقابتی مناسب در حوزه پرداخت همراه رگولاتور هستند. در طی سالهای اخیر تعامل بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهتر شده است اما به منظور ارائه خدمات نوین در حوزه پرداخت همراه در ایران همچون سایر کشورهای پیشرفته، رگولاتورهای این حوزه باید نقش تسهیل گری و کم کردن ریسک این حوزه را به جای تعیین مدل کسب و کار بکنند.
معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: سیاست کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت از سرویسهای نوین و کسب و کارهای جدید است تا به هدف تعیین شده یعنی رشد ۱۹.۴ درصدی در حوزه ارتباطات و ۲.۵ برابر شدن حجم بازار ارتباطی کشور برسد.
حسین فلاح جوشقانی افزود: سازمان تنظیم مقررات آماده گفتگو با سازمان بورس و اورق بهادار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تمامی بانکها از جمله بانک پاسارگاد است. من از راه اندازی این سرویس نوین در شهر مشهد خوشحال هستم. مشهد، ایران کوچک است و ارائه خدمت به مردم مشهد به نوعی خدمت رسانی به تمام مردم کشور است.
نظر شما