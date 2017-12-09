هفت شاخص بورس صعودی شدند/شاخص کل به ۹۱ هزار و ۱۶۰ واحد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، در داد و ستدهای امروز شاخص کل ۶۸ واحد رشد کرد و در عدد ۹۱ هزار و ۱۶۰ واحد قرار گرفت.

همچنین امروز سرمایه گذاران بورسی بیش از ۸۷۹ میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از یک هزار و ۷۲۱ میلیارد و ۷۱۸ میلیون ریال بود و در ۶۲ هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

در بازار روز شنبه همه هفت شاخص بورسی صعودی بودند. شاخص کل با رشدی ۶۸ واحدی به رقم ۹۱ هزار و ۱۶۰ رسید. شاخص های بازار اول و دوم نیز به ترتیب ۳۸ و ۱۹۸ واحد بالا رفتند.

نمادهای فولاد مبارکه، های وب، ایران خودرو و سایپا با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص باعث رشد این متغیر شدند. این در حالی بود که نمادهای ملی مس، چادرملو و پالایش نفت تهران با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص مانع رشد بیشتر این متغیر شدند.

امروز گروه های فلزات اساسی، خودرو و فرآورده های نفتی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعتی قرار گرفتند.

صدرنشینی بازار امروز نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای شیشه و گاز، کارخانجات تولیدی شیشه رازی، های وب، آلومینیوم ایران، کنترل خوردگی تکین کو، مهرکام پارس و فنرسازی زر بود.

در مقابل نمادهای موتورسازان تراکتورسازی ایران، کاشی الوند، ذغال سنگ نگین طبس، صنایع شیمیایی فارس، ملی سرب و روی ایران، سرما آفرین و شکر شاهرود با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.

سرمایه گذاران بورسی امروز برای خرید سهام های وب، اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، اوراق صکوک سایپا، اوراق مشارکت شهرداری تهران، اوراق مشارکت شهرداری مشهد و سهام کارخانجات تولیدی شیشه رازی بیشترین تقاضا و سنگین ترین صف های خرید را داشتند.

در مقابل گروهی از سرمایه گذاران برای خروج از سهام سیمان اصفهان، اوراق مشارکت شهرداری تهران، سهام پارس دارو، اوراق مشارکت شهرداری مشهد، اوراق مشارکت شهرداری شیراز و اوراق صکوک سایپا بیشترین عرضه ها و طولانی ترین صف های فروش را داشتند.

در پایان معاملات امروز آلومینیوم ایران با معامله بیش از ۱۱۶ میلیون سهم به ارزش ۲۱۴ میلیارد ریال بیشترین حجم و ارزش معاملات را داشتند.