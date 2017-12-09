به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سخنانی در جمع تعدادی از کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره تصمیم اخیر دولت آمریکا مبنی بر انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی و به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم غاصب اسرائیل، اظهار کرد: همه اینها مقدمه تخریب مسجدالاقصی است و مسلمانان باید بدانند اگر همین الان و به فوریت مقابل این توطئه شوم نایستند، زمان به سرعت از دست خواهد رفت.

وی تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی تاریخی ترین حماقت خود را علیه قدس شریف مرتکب شده اند و به فضل الهی قدس مدفن رژیم جعلی اسرائیل خواهد شد.

سرلشکر جعفری خاطرنشان کرد: این تصمیم آمریکا مقدمه انکار کامل حق موجودیت کشور فلسطین و حق زندگی مردم فلسطین در کشور فلسطین است و آنها برای تحقق این هدف حتی دوستان سابق خود در جنبش "فتح" را هم نادیده گرفته و تحقیر کرده اند.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: ما اطلاع داریم که این تصمیم محصول رایزنی ها، توافقات و هماهنگی های پس پرده با برخی کشورهای عربی بویژه عربستان سعودی است و آنها از چند ماه قبل در جریان موضوع بوده اند؛ رژیم سعودی تلاش می کند موضع گیری مسلمانان علیه جنایت تازه آمریکا در حد حرف و بیانیه باقی بماند. آنها با اسراییل و آمریکا تفاهم کرده اند که اقدام عملی برای حفاظت از قدس صورت نگیرد و مسئله فلسطین را از دایره منافع و حساسیت های جهان اسلام خارج سازند.

سرلشکر جعفری تاکید کرد: این بار هم همچون مسئله کردستان، مسئله لبنان و مسئله یمن، امت اسلامی طرح ها و محاسبات دشمنان را به هم خواهد ریخت و خائنان را مجازات خواهد کرد.

وی با اشاره به پیامدهای شکست های منطقه ای دشمنان امت اسلامی تصریح کرد: شکست های پی در پی در منطقه سیستم محاسباتی و تصمیم گیری دشمن را بر هم ریخته است و در چنین شرایطی مهم ترین کاری که جهان اسلام باید انجام دهد، بهره گیری دقیق و به موقع از این فرصت هاست.