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۲۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۰

فیلمبرداری فیلم کوتاه «موج کوتاه» به پایان رسید

فیلمبرداری فیلم کوتاه «موج کوتاه» به پایان رسید

فیلمبرداری چهارمین ساخته محمد اسماعیلی با نام موقت «موج کوتاه» به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «موج کوتاه» به تهیه‌کنندگی مشترک افسانه پلویی و انجمن سینمای جوانان ایران پس از ۴ روز فیلمبرداری در شهر ری به اتمام رسید.

فیلمنامه این اثر بر اساس داستانی از غلامحسین ساعدی نوشته شده است و روایتگر داستان مردی‌ است که با صدای مزاحم محیطش دست به گریبان است و برای ساکت کردنش دست به هرکاری می‌زند.

اسماعیلی پیش از این سه فیلم کوتاه «نیوزیف»، «ارتش پنهان» و «عملیات ۷۴۷» را در کارنامه خود دارد و در جشنواره داخلی و خارجی جوایز متعددی را دریافت کرده است.

پدرام شریفی نقش اصلی این فیلم را به عهده دارد و سایر عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: محمد اسماعیلی، مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان، طراح صحنه و لباس: افسانه پلویی، طراح گریم: پدرام زرگر، مدیر صدابرداری: امیر عاشق‌حسینی، مجری طرح: رضا اکبری، تایم لپز: سینا رحمتی، عکاس: باران کریمی، تدارکات: حسین فرهادی روزبهانی، خدمات: عزیزالله اصغری، حمل و نقل: اسدالله علیپور و منوچهر رشیدی، سینه موبیل: جعفر رحیمی‌سرشت.

کد مطلب 4171311

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