فیلمبرداری فیلم کوتاه «موج کوتاه» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «موج کوتاه» به تهیه‌کنندگی مشترک افسانه پلویی و انجمن سینمای جوانان ایران پس از ۴ روز فیلمبرداری در شهر ری به اتمام رسید.

فیلمنامه این اثر بر اساس داستانی از غلامحسین ساعدی نوشته شده است و روایتگر داستان مردی‌ است که با صدای مزاحم محیطش دست به گریبان است و برای ساکت کردنش دست به هرکاری می‌زند.

اسماعیلی پیش از این سه فیلم کوتاه «نیوزیف»، «ارتش پنهان» و «عملیات ۷۴۷» را در کارنامه خود دارد و در جشنواره داخلی و خارجی جوایز متعددی را دریافت کرده است.

پدرام شریفی نقش اصلی این فیلم را به عهده دارد و سایر عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: محمد اسماعیلی، مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان، طراح صحنه و لباس: افسانه پلویی، طراح گریم: پدرام زرگر، مدیر صدابرداری: امیر عاشق‌حسینی، مجری طرح: رضا اکبری، تایم لپز: سینا رحمتی، عکاس: باران کریمی، تدارکات: حسین فرهادی روزبهانی، خدمات: عزیزالله اصغری، حمل و نقل: اسدالله علیپور و منوچهر رشیدی، سینه موبیل: جعفر رحیمی‌سرشت.