عوامل فیلم های سیاسی مورد اتهام قرار می گیرند/ جایگاه پلاک رزمنده

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اکران و قدردانی از عوامل فیلم سینمایی «اشنوگل» به کارگردانی هادی حاجتمند و علی سلیمانی با حضور خانواده شهدا و تهیه کننده این اثر شامگاه چهارشنبه ۲۲ آذر به همت دفتر هنر و رسانه واحد فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد. پس از نمایش فیلم، هادی حاجتمند در قالب یک پیام ویدیویی از اینکه نتوانسته بود در این مراسم حضور پیدا کند عذرخواهی و بیان کرد: از دور مراتب تشکر خودم را عرض می کنم.

وی اظهار کرد: پیش از این برنامه از دوستان خواهش کردم که اگر هزینه ای بابت پخش امروز دریافت می کنند آن را در بیمارستان ساسان هزینه جانبازان شیمیایی کنند. کمبود ها و نقص های این فیلم را بر من ببخشید و امیدوارم در راه سینمای انقلاب بایستیم و فیلم های ارزشمندی بسازیم.

سپس ابراهیم اصغری تهیه کننده این اثر روی صحنه آمد و بیان کرد: من با سینمای دفاع مقدس وارد سینما شدم و مهمترین انگیزه ای که باعث شد این مسیر را ادامه بدهم همین موضوعات دفاع مقدسی بود، هرچند تولید این آثار نسبت به سایر کارها سخت است. من بابت تولید این آثار سرم را بالا می گیرم هرچند می دانیم ضعف و قوت هایی داشتیم ولی سعی کردیم ضعف ها را به حداقل برسانیم. این را هم باید عنوان کنم که برای هر تهیه کننده ای برخی از ضعف ها به خودش و برخی به خارج از او بر می گردد در واقع این شرایط است که یک فیلم را به سرانجام می رساند از همین رو من تلاش کردم شرایط خوبی را برای فیلم ها به وجود بیاورم.

وی اظهار کرد: وقتی قصد ساخت فیلم جنگی را داریم حساسیت های زیادی روی فیلمنامه وجود دارد چون خیلی ها مدعی این حوزه هستند حتی ممکن است به شما بگویند اثر شما ضد جنگ است و یا موضوع خوبی ندارد به همین دلیل باید از ابتدا در انتخاب قصه، فیلمنامه و سایر عناصر کار حساسیت بیشتری به خرج بدهیم. به همین ترتیب وقتی وارد تولید می شویم کار هم سخت تر می شود به طوری که به دلیل همین سختی ها برخی ترجیح می دهند آثار راحت تر و آپارتمانی تر تولید کنند.

اصغری در پاسخ به پرسشی مبنی بر موفقیت این اثر عنوان کرد: فیلم خوب می تواند جای خود را در بین مخاطبان باز کند البته هر فیلم خوبی هم می تواند بهتر باشد اما بخشی از این به توانمندی ما و بخشی به امکانات بیرونی برمی گردد. «اشنوگل» وامدار یک موضوع مهم و قابل احترام است در واقع وقتی بعد از سال ها بحث تشییع شهدای غواص پیش آمد، مردم از هر طیفی برای بدرقه آنها آمدند بنابراین این فیلم وامدار آن موضوع است و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

این تهیه کننده توضیح داد: ما تلاش کردیم با مقدورات خودمان و تا آنجایی که سینمای حرفه ای اجازه می دهد فیلم را اکران کنیم تا مردم ببینند و سر زبان ها بیفتد.

عوامل فیلم های سیاسی بسیار بیشتر مورد اتهام قرار می گیرند، برای حل این موضوع هم باید مدیران فرهنگی قدم بردارند چون آنها برای این پول می گیرند که چاره ای برای این موضوع بیاندیشند اما ظاهراً آنها نمی خواهند برای این امر کاری کند اصغری در قسمت دیگر از این مراسم درباره طرد شدن برخی بازیگران به دلیل حضور در آثار ارزشی گفت: این موضوع تا اندازه ای وجود دارد البته نه به صورت اغراق آمیز. با این وجود این امر در فیلم های دفاع مقدس وجود ندارد بلکه عوامل فیلم های سیاسی بسیار بیشتر مورد اتهام قرار می گیرند، برای حل این موضوع هم باید مدیران فرهنگی قدم بردارند چون آنها برای این پول می گیرند که چاره ای برای این موضوع بیاندیشند اما ظاهراً آنها نمی خواهند برای این امر کاری کند. البته این بیماری مزمن همه جامعه را گرفته است و برخی فکر می کنند باید پوز روشنفکری بدهند و بگویند که همه چیز در کشور ما بد است، بنابراین اگر این موضوع در جامعه حل شود در سینما هم حل می شود.

وی درباره تاثیر برنامه های این چنینی گفت: من بارها گفته ام اهل قلم درباره این گونه آثار بنویسند، حتی بد بنویسند. این در حالی است که برخی می خواهند این آثار مهجور واقع شوند، چون بزرگترین آسیب همین است از همین رو همکاری رسانه ها باعث می شود آثار ارزشی از مهجوریت دربیایند البته هرکسی حق دارد هرگونه که دوست دارد درباره یک اثر بنویسد.

اصغری با اشاره به فروش فیلم ها گفت: اگر معیار ما از فیلم خوب فروش بالای آن است باید بگویم که فرهنگ ما مشکل دارد. فیلم خوب فیلمی است که تماشاچی آن، هر چند محدود راضی از سالن بیرون بیایند چون تبلیغ دهان به دهان باعث تبلیغ می شود. خصوصا اینگونه فیلم ها که متاسفانه مخاطبان آن چندان به سینما نمی آیند. بنابراین برای نجات فیلم های ارزشی باید مخاطبان خاموش را به سینما بکشانیم آن موقع به فیلمی مثل «اشنوگل» به جای ۶ سینما ۶۰ سینما می دهند.

وی درباره موضوع این فیلم گفت: دو، سه سال پیش جلسه ای با کارگردانان این اثر داشتیم و در نهایت تصمیم گرفتیم این اثر را بسازیم البته موضوع ساخت «اشنوگل» قبل از تشییع شهدای غواص بود.

تهیه کننده فیلم «اشنوگل» درباره شعار این فیلم که «پلاک اگر روایت نکند خائن است» بود، توضیح داد: خوب بود درباره این جمله آقای حاجتمند توضیح می داد البته از نظر من هم جمله مناسبی است در واقع چیزی که مبنای داستان ما می شود آمدن پلاک است که باعث می شود هویت آدم ها بازیابی شود.

اصغری در پاسخ به پرسشی مبنی بر جنگ فرهنگی بیان کرد: برخی مدیران فرهنگی درست عمل نمی کنند و حتی جواب تلفن را نمی دهند و شرایط را برای ساخت فیلم های ارزشی سخت می کنند، بنابراین اگر این شیوه ادامه پیدا کند جنگ فرهنگی شکست می خورد پس اگر مدیران فرهنگی به جنگ فرهنگی معتقدند باید جلو بیایند. البته فکر می کنم این تاکتیک مدیران فرهنگی ما است چون آنها به طور مستقیم نمی گویند فیلم نسازید ولی شرایط را به گونه ای فراهم می کنند که فیلمساز دیگر فیلم نسازد بنابراین امیدوارم این موضوع مرتفع شود. هرچند انتقاداتی به برخی از مدیران فرهنگی کردم اما باید بگویم چند مدیر و سازمان از ساخت «اشنوگل» حمایت کردند و باعث تولید فیلم شدند بنابراین لازم است از شهرداری و صدا و سیمای مشهد و ... تشکر کنم ضمن اینکه امیدوارم دیگرانی که موظف به این کار هستند مقداری سلایق شخصی و صف بندی را کنار بگذارند و سینمای دفاع مقدس را جدی بگیرند.

در پایان این مراسم خانواده شهید اکبری از سازندگان این فیلم تجلیل کردند.