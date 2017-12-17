ماجدی: پیروزی با تفاضل کمتر از ۳ گل از استقلال مورد قبول نیست

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط آبی پوشان اظهار داشت: امروز روزی است که وینفرد شفر باید خودش را در استقلال نشان بدهد و ثابت کند که این تیم را تغییر داده است. راستش را بخواهید از زمان حضور شفر تا به امروز به لحاظ تاکتیکی تغییر خاصی در تیم دیده نشده است. من یک مصاحبه از شفر دیدم که گفته بود تیم قبل از او اصلا تاکتیک نداشت. باید بگویم تیم الان هم تاکتیک خاصی ندارد. البته قدری پیشرفت داشته اما این پیشرفت به اندازه انتظار نبوده است.

وی افزود: شفر با تجربه ای که داشت آسیب شناسی کرد و بیشتر روی مسائل روحی و روانی تیم وقت گذاشت. الان هم تیم گرچه به لحاظ تاکتیکی پیشرفت خاصی نداشته اما بازیکنان از نظر روحی آزاد شده اند و این باعث می شود که قدری طراوت و نشاط بیشتر به چشم بیاید و اگر نتایج بهتر شده است، تنها دلیلش همین است.

پیشکسوت آبی پوشان بیان داشت: استقلال در جام حذفی با تیم ایرانجوان بازی دارد. تیمی که در لیگ ۱۸ تیمی دسته اول در رده سیزدهم قرار دارد و ۲۳ گل دریافت کرده است. این آمار نشان می دهد آنها شرایط مطلوبی در همان دسته اول ندارد. حداقل انتظاری که از استقلال در این بازی می رود پیروزی با تفاضل حداقل ۳ گل آن هم با ضریب بالای ۷۰ درصد مالکیت توپ است. یعنی اگر استقلال در ورزشگاه آزادی نتواند این موقعیت را ایجاد کند که تیم سیزدهم جدول لیگ یک را با تفاضل ۳ گل ببرد و کمتر از ۷۰ درصد مالکیت توپ داشته باشد اصلا نمی توان درباره بازی نظر داد و نمی توان موفقیت و پیروزی برای استقلال نوشت.

ماجدی گفت: این بازی را من به چشم دیداری نگاه می کنم که شفر باید تحکم تاکتیکی تیمش را در آن به نمایش بگذارد. نمره قبولی برای شفر و تیمش در این بازی یک پیروزی ساده است با تفاضل ۳ گل و مالکیت توپ بالای ۷۰ درصد.

مهاجم سابق استقلال در پایان تصریح کرد: از جام حذفی هم که بگذریم به نیم فصل دوم می رسیم که در این نیم فصل دیگر باید تیمی را ببینیم که کاملا تحت تاثیر شفر و تفکرات او قرار دارد. باید ببینیم محصول تفکرات شفر در نیم فصل دوم به کجا خواهد انجامید.