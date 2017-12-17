رئیس مجلس عالی نخجوان با ظریف دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، واصف طالب اف" رئیس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان ظهر امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگوکرد. در این دیدار رئیس مجلس خودمختار نخجوان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمهوری اسلامی ایران، از افزایش مناسبات دو کشور ایران و آذربایجان، بویژه مناسبات با جمهوری خودمختار نخجوان ابراز رضایت کرد و گفت: آمادگی داریم که همکاری ها در زمینه های انرژی، گردشگری و حمل و نقل را بیش از پیش با ایران توسعه دهیم.

ظریف نیز در این دیدار اظهار داشت: مردم ایران و آذربایجان ، هر دو کشور را خانه خود می دانند و احساس غربت نمی کنند. جمهوری اسلامی ایران از توسعه و تسهیل روابط در زمینه های مختلف استقبال می کند و ما آمادگی داریم در زمینه هایی که یاد شد بویژه راه آهن، راه سازی و پروژه های زیربنایی، کشاورزی، تولیدات مشترک، تسهیل امور گمرکی و تولید برق و ...‌همکاری ها را افزایش دهیم.

در این دیدار معاونین وزرای راه و شهرسازی و کشاورزی کشورمان نیز حضور داشتند و توضیحاتی در خصوص توسعه همکاری ها ارائه کردند.