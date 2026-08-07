بزرگترین پروژه سنگی و ملاتی استان ایلام هفته دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت قیصربیگی در بازدید از سازه سنگ ملاتی کهره، از پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد آن خبر داد و گفت: این پروژه مهم که به یک آرزوی دیرینه ۲۰ ساله مردم منطقه مبدل شده بود در کمتر از یک سال پس از شروع، در آستانه افتتاح شدن قرار دارد.

وی در ادامه اجرای این پروژه را در جهت خواست و اراده مردمی عنوان کرد و گفت: اجرای این پروژه که بزرگترین سازه سنگ ملاتی استان است موجب رضایتمندی بالای مردم شده که انشاءالله تلاش می‌شود در هفته دولت افتتاح شود.

فرماندار هلیلان از مزایای اجرای این طرح مهم گفت و اظهار داشت: علاوه بر جلوگیری از سیلاب و هدر رفت آب در فصل زمستان، موجب تقویت سفره‌های زیرزمینی می شود و زمین‌های پایین دست را آبیاری خواهد کرد و مضافاً اینکه می‌تواند به عنوان بستری برای کارهای تفریحی مردم منطقه مورد استفاده قرار گیرد.