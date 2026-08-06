تردد زائران اربعین در خوزستان از مرز ۲ میلیون گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پنجشنبه شب در بازدید از پایانه مرزی شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری راهپیمایی اربعین امسال با موفقیت انجام شد و در این مدت حدود دو میلیون و ۱۷۰ هزار تردد از مرزهای خوزستان صورت گرفت که بالغ بر ۹۰۰ هزار زائر از مرز شلمچه و ۲۳۵ هزار تردد از مرز چذابه ثبت شد.

وی افزود: جمع قابل‌توجهی از اتباع نیز از مرزهای استان عبور کردند که اتباع غیرمقیم از مرز چذابه و اتباع مقیم از مرز شلمچه عبور کردند.

استاندار خوزستان با اشاره به برپایی مواکب عنوان کرد: حدود یک هزار موکب برپا شده بود که عمده آن‌ها از سوی مردم خوزستان از مبادی ورودی تا مرزها مستقر شده بودند و حدود ۱۰۰ موکب نیز حدفاصل نجف تا کربلا به زائران خدمت‌رسانی می‌کردند.

موالی‌زاده با بیان اینکه از ظرفیت‌های جاده‌ای و ریلی به‌خوبی استفاده شد، تصریح کرد: در این مدت ظرفیت ریلی به‌صورت مرتب فعال بود و با استفاده از ریل‌باس از خرمشهر به شلمچه بیش از ۱۲۵ هزار زائر جابه‌جا شدند.

وی ادامه داد: بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، اتاق‌های سرد و مجموعه اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای که در هر دو مرز صورت گرفت، نشان‌دهنده یک همکاری بین‌بخشی منسجم بود که با تلاش دستگاه‌های اجرایی، ستاد مرکزی اربعین، شرکت‌ها، کارخانه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سپاه، بسیج، ارتش، فراجا، راهداری و کارکنان استانداری و فرمانداری‌ها محقق شد.

استاندار خوزستان به تشکیل اتاق عملیات مشترک با طرف‌های عراقی اشاره کرد و گفت: این اقدام بسیار مؤثر بود و نشان داد یک همکاری و ارائه خدمات نزدیک میان ما و برادران عراقی شکل‌گرفته که نمادی از همبستگی میان دو ملت است.

موالی‌زاده در پایان با تقدیر از مهمان‌نوازی مردم استان بیان کرد: مردم خوزستان اعم از ساکنان آبادان، خرمشهر، اهواز و سایر شهرهای مسیر، درهای خانه‌های خود را به روی زائران باز کردند که این امر نشان‌دهنده عشق و دلدادگی آنان به سید و سالار شهیدان است.