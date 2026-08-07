به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی٬ لاینزگیت که در فکر ساخت دنباله فیلم «مایکل» است٬ امیدوار است به زودی فیلمبرداری دومین فیلم را ٱغاز کند. این فیلم مثل فیلم اصلی به تصویر زندگی مایکل جکسون می پردازد.

لاینزگیت پنجشنبه خبر داد که تولید فیلم در اواخر ۲۰۲۶ یا اوایل ۲۰۲۷ آغاز می شود و برنامه ٱنها این است که فیلم دوم، پایان سال آینده یا نیمه اول ۲۰۲۸ اکران شود.

اگرچه مدتی طول کشید تا استودیو به شکل رسمی ساخت فیلم بعدی را اعلام کند، اما فیلم «مایکل» که بهار امسال اکران شد و با فروش جهانی یک میلیارد دلاری به یکی از غول های سینمایی بدل شد، با عبارت «داستان او ادامه دارد» به پایان می‌رسید.

آنتوان فوکوآ کارگردانی فیلم «مایکل» را بر عهده داشت که تصویرگر سفر این هنرمند از گروه «جکسون ۵» در کنار پدر و برادرانش و رسیدن به جایگاه یک سوپراستار بود.

فیلم اول، با بازی جعفر جکسون، برادرزاده واقعی این خواننده، با تور «بد» در سال ۱۹۸۷ به پایان رسید. مشخص نیست که فیلم دوم چه دوره‌ای از زندگی جکسون را پوشش خواهد داد، اگرچه احتمالا مراحل ساخت آلبوم پرفروش «خطرناک» و ادعاهای متعدد درباره سوءاستفاده جنسی از کودکان که تا آخر عمر جکسون را دنبال کرد، مد نظر قرار می گیرد.

به دلیل یک اختلاف حقوقی در آخرین لحظه، «مایکل» در نهایت جنجالی‌ترین جنبه‌های زندگی جکسون را حذف کرد. قرار بود این فیلم به اتهام آزار و اذیت هم بپردازد، اما پس از آنکه وکلای بنیاد جکسون بندی را در توافق با یکی از شاکیان کشف کردند که مانع از نمایش او در هر فیلمی می‌شد، این بخش لغو شد. این امر فیلمسازان را مجبور کرد تا بخش زیادی از داستان را از نو بسازند. با این حال گفته شده برخی از مطالبی که حذف شده بود می‌تواند در دنباله فیلم استفاده شود.

فوگلسون از کمپانی لاینزگیت گفت: چند سکانس، به ویژه برخی سکانس‌های بزرگ موسیقی داریم که قبلاً فیلمبرداری شده‌اند و به یقین در فیلم گنجانده خواهند شد.

وی افزود بیشتر تمرکز کمپانی بر این است که با قیمت مناسب بزرگترین و بهترین دنباله را ارائه کند.