به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های یمنی، یک منبع امنیتی گفت که نیروهای مسلح یمن عملیات دیگری را علیه مراکز نظامی عربستان در مناطقی از استان حضرموت انجام دادند.

به گفته این منبع، بر اثر این عملیات، تعدادی از افسران سعودی کشته و یا زخمی شدند.

همزمان منابع یمنی از وقوع چندین انفجار شدید در پایگاه‌های مزدوران عربستان در حضرموت خبر دادند.

منابع یمنی گزارش دادند که یک پهپاد مواضع مزدوران عربستان را در فرودگاه سیئون واقع در استان حضرموت یمن هدف قرار داده است.

همزمان، گزارش‌ها از فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی و شنیده شدن صدای آتش ضدهوایی در شهر سیئون حکایت دارد.

ارتش یمن ساعاتی قبل نیز مواضع نظامیان سعودی را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار داده بود.