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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۸

ادامه عملیات نظامی یمنی‌ها علیه مراکز نظامی عربستان

ادامه عملیات نظامی یمنی‌ها علیه مراکز نظامی عربستان

منابع یمنی از ادامه عملیات نظامی ارتش یمن علیه مراکز نظامی عربستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های یمنی، یک منبع امنیتی گفت که نیروهای مسلح یمن عملیات دیگری را علیه مراکز نظامی عربستان در مناطقی از استان حضرموت انجام دادند.

به گفته این منبع، بر اثر این عملیات، تعدادی از افسران سعودی کشته و یا زخمی شدند.

همزمان منابع یمنی از وقوع چندین انفجار شدید در پایگاه‌های مزدوران عربستان در حضرموت خبر دادند.

منابع یمنی گزارش دادند که یک پهپاد مواضع مزدوران عربستان را در فرودگاه سیئون واقع در استان حضرموت یمن هدف قرار داده است.

همزمان، گزارش‌ها از فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی و شنیده شدن صدای آتش ضدهوایی در شهر سیئون حکایت دارد.

ارتش یمن ساعاتی قبل نیز مواضع نظامیان سعودی را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار داده بود.

کد مطلب 6910088

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    نظرات

    • امیر IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      3 0
      پاسخ
      توکل بر الله حکیم. درود بر غیور مردان یمنی ...بزنید بی شرف های مزدور وهابی را که نقش مستقیم در شهادت رهبر انقلاب ایت الله خامنه ای عزیز داشتند.

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