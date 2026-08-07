به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر جهاد کشاورزی مراغه روز جمعه گفت: این آتش سوزی بعد از ظهر دیروز آغاز و شامگاه دیروز با تلاش اهالی روستا و آتش نشانان اطفا شد.

هادی خرسندی افزود: در این حادثه به مراتع و چراگاه‌های روستای تازه کند خسارت وارد شد.

وی با اشاره به گسترده بودن محل آتش سوزی افزود: در این حادثه بخش زیادی از مراتع دچار حریق شده و از بین رفته است.

مدیرجهاد کشاورزی مراغه ازمردم به خصوص طبیعتگردان خواست از روشن کردن آتش در محدوده مراتع خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه دود یا شعله، موضوع را سریع به آتش نشانی اطلاع دهند تا از گسترش حریق جلوگیری شود.