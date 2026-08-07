سرایی: خبرنگاران سواران جبهه آگاهی و وارثان راه حقیقت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در پیام حجت‌الاسلام عبدالرحیم نجفقلی‌زاده سرایی نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا بمناست روز خبرنگار آمده است:

به نام آن‌که قلم را آفرید و حقیقت را بر تارک هستی نشاند.

ای سواران جبهه آگاهی و نگاهبانان شبهای بی‌ستاره! روز خبرنگار بر شما مبارک

بر شما که با جوهر خون و جوهر قلم، تاریخ را می‌نویسید.

یادتان گرامی باد ای شهدای خبرنگار؛

آن شیرمردان و شیرزنانی که قلم به دست و دوربین را بر دوش گرفتند و به دل آتش زدند. آنان که گلوله را دیدند و لب از روایت نبستند آنان که جان را سپر حقیقت ساختند تا صدای حقیقت خاموش نگردد

خون‌تان بر پهنه تاریخ نشسته است چون مشعلی سرخ، و نام‌تان تا ابد بر پیشانی این سرزمین می‌درخشد

آرام بگیرید ای شهیدان راه روشنایی؛

که هنوز هزاران قلم به خون شما سوگند خورده‌اند.

و شما ای خبرنگاران میدان در این شبهای سنگین! شما که خستگی را به زنجیر کشیده‌اید و خواب را از چشمان خود گرفته‌اید. شما که در دل تاریکی، نور می‌کارید، در میان غبار و آتش، حقیقت را شکار می‌کنید، و با هر فریم و هر سطر، سنگر آگاهی را نگه می‌دارید، گام‌هایتان استوار باد بر خاک میدان، قلمتان چون شمشیر آخته، و صدایتان رساتر از غریو طوفان.

شما وارثان خون شهیدانید و ادامهٔ راه آنان. شما نه گزارشگر رویداد، که خود بخشی از حماسهٔ این روزگارید. ایستاده‌اید تا تاریخ بداند که حقیقت، هرگز بی‌مدافع نمانده است.

سلام بر شما باد؛ سلام بر قلم‌های بیدار،

سلام بر چشمان خسته اما بیدار، سلام بر کسانی که شب را به قیمت آگاهی مردم می‌فروشند.

روزتان همایون، راهتان پر فروغ،

و حقیقت همواره همپیمان و همسنگر شما باد.